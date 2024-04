Un premio per gli studenti. La Fondazione marmo sostiene i più meritevoli

Torna il Campus della Fondazione Marmo, il premio in denaro per sostenere gli studenti più meritevoli. Cinque borse di studio, quattro della Fondazione e una della Cgt Spa. Le borse triennali da 12mila euro ciascuna (domande entro il 30 agosto) sono destinate a cinque neodiplomati residenti a Carrara che abbiano conseguito un voto di maturità uguale o superiore a 95/100. Il premio servirà a sostenere i ragazzi con Isee familiare non superiore alle 25mila euro, nel percorso universitario o nell’istruzione terziaria. "L’iniziativa vuole promuovere l’uguaglianza culturale dei giovani talenti rimuovendo gli ostacoli di natura socio-economica che condizionano la pianificazione del loro futuro – commenta Bernarda Franchi, presidente di Fondazione Marmo –. favorendo l’accesso a percorsi universitari e ad esperienze extra scolastiche per l’acquisizione di competenze anche non cognitive". "Sostenere la crescita delle persone è un impegno distintivo nella storia di Cgt e del Gruppo Tesya – aggiunge Giorgio Brenna, amministratore delegato di Cgt Spa – Per noi è motivo di grande soddisfazione estendere questa attenzione alle nuove generazioni, offrendo loro la possibilità di uno sviluppo professionale di alta qualità". Oltre al Campus la Fondazione promuove il premio Lode (20mila euro, domande entro il 30 agosto) attribuito ai diplomati più meritevoli delle scuole superiori della provincia di Massa Carrara, che abbiano conseguito la votazione di 100 e lode nell’anno scolastico 2023/2024. Per informazioni scrivere a [email protected].