Un premio a chi opera per il dialogo e la pace

Nel corso di una cerimonia molto partecipata sono stati assegnati a Palazzo Ducale i riconoscimenti nell’ambito Premio internazionale ’San Francesco e Chiara d’Assisi’ per il dialogo fra i popoli e le loro culture, giunto alla 32ª edizione. A fare gli onori di casa Maria Luisa Drago, presiedente del Centro Francescano internazionale di studi per il dialogo fra i popoli che organizza il premio. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha portato i saluti della città ai prestigiosi ospiti, complimentandosi per l’organizzazione per la numerosa partecipazione. "Questo premio – ha detto – rappresenta molto più di un semplice riconoscimento. È un simbolo di speranza, è un richiamo all’impegno comune per costruire un mondo di dialogo e comprensione reciproca". Hanno portato i saluti anche il presidente del Consiglio comunale di Massa, Agostino Incoronato, ex presidente della giuria del premio, don Samuele Agnesini per conto del vescovo Vaccari, e la vice presidente della Provincia Maria Grazia Tortoriello. In rappresentanza dell’Ufficio scolastico, Marta Castagna. Ha preceduto la premiazione il video realizzato per l’occasione dal compositore Stefano Burbi.

Si è poi passati alla premiazione dopo l’intervento del presidente della giuria Carlo Raggi, presidente della Società Dante Alighieri della Spezia. Quest’anno i riconocimenti per la loro opera di dialogo fra popoli e culture sono andati al cantautore Angelo Branduardi, al filologo e saggista Luciano Canfora (presente in videocollegamento), al coro ’Manos Blancas’ del Friuli, al cardinale Michael Louis Fitzgerald, alla suora e docente Julia Bolton Holloway, al magistrato Nino Di Matteo e alla rivista ’Toscana folk’ del Centro Studi Toscani Popolari. E’ stato ritirato anche il premio assegnato nel 2016 a Dario Fo dalla nipote regista Mattea Fo, che ha ringraziato commossa.

Fra Domenico Paoletti, presidente della commissione Cultura e Comunicazione del Sacro Convento di Assisi, ha parlato di San Francesco mentre fra Felice Autieri ha parlato di Santa Chiara. Durante la cerimonia Massimo Montaldi ha diretto le ’Chitarre Scintillanti’ di Viola D’Addio, Davide Fantini, Andrea Marcucci e Nathan Aliboni. Significativo l’intervento degli studenti della scuola Bresciani che, sotto la regia delle insegnanti Antonina Pianelli e Monica Nicolini, hanno letto a turno le strofe di una poesia inneggiante alla pace e alla fraternità fra i popoli e il creato.