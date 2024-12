Un pranzo solidale per combattere la solitudine. Torna l’iniziativa della Pubblica assistenza di Aulla

Il Natale si avvicina ed è giusto non stare soli, quel giorno. Ecco perché la Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla, per il secondo anno, promuoverà nella sua sede il pranzo di Natale solidale, gratuito e aperto a chiunque abbia piacere di passare un Natale in compagnia. I volontari sono al lavoro da tempo per l’organizzazione e questi giorni sono frenetici, tutti vogliono che la giornata sia perfetta. Hanno già allestito la sala dove si pranzerà e preparato piccoli doni, da regalare in ricordo della giornata. Per ora ci sono circa 35 persone prenotate, ma si aspettano altre conferme. "Accoglieremo persone che vivono nel comune di Aulla e non solo – spiega il presidente Achille Guastalli –, ci saranno residenti dei comuni vicini di Licciana Nardi e Podenzana. Metteremo a disposizione anche i mezzi per andarli a prendere, in molti casi si tratta di persone anziane che non guidano la macchina e non possono spostarsi in modo autonomo. Il nostro pranzo è nato per fare in modo che le persone non mangiassero sole il giorno di Natale. Gli ospiti sono soprattutto anziani soli, ma anche coppie, che magari non hanno parenti". Consegnare generi alimentari a chi ha bisogno è bello e giusto. Ma spesso il problema più grave, difficile da risolvere, è quello della solitudine. I volontari da anni, nel periodo delle feste natalizie, consegnano pacchi contenenti alimentari a chi ne ha necessità. Tutto l’occorrente per cucinare, per prepararsi pranzo e cena. Hanno però notato che spesso molte persone si ritrovavano sole, proprio il giorno di Natale. Così lo scorso anno hanno pensato di organizzare qualcosa che alleviasse la solitudine delle persone, per Natale. Ed era stato un successo, tanti i cittadini coinvolti, compresi molti volontari che hanno deciso di trascorrere una giornata di festa tutti assieme, nelle sede della Pubblica. Quest’anno il successo si ripeterà sicuramente. "Siamo molto presi con i preparativi – aggiunge – tante persone e tante attività commerciali ci hanno dato una mano. Ci saranno volontari in servizio quel giorno e altri che si sono messi a disposizione. Con loro anche cittadini che hanno voglia di aiutare". Monica Leoncini