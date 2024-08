’Un mondo di solidarietà’, mostra e poesie

Oggi al via a San Carlo, promossa da Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) Massa Carrara e Assoutenti (Associazione a tutela di utenti e consumatori) Massa Carrara – patrocinata tra gli altri da Fondazione Telethon – la due giorni “Un mondo di solidarietà“, che inizierà con il convegno “Inclusione sempre”, in programma alle 17 nella sala congressi delle Terme di San Carlo. Si proseguirà con il reading poetico dell’Associazione nazionale ipovedenti, Bassa visione, Caffè artistico, Letterario apuano, Gruppo culturale apuano Eva Eva e Libreria ali di carta, passando per lo spettacolo di ballo “Danzando sotto le stelle”, il torneo di calcio balilla e il concerto musicale dei Voodoo Child. Poi domani la presentazione del libro “Jimmy dalle braccia lunghe” di Silvia Tamberi, le proiezione del cortometraggio “La storia di Anto” del regista Fabrizio Ferrante e del film “Amleto è mio fratello” del regista e sceneggiatore Francesco Giuffrè, la rassegna canora “Una canzone per voi”, fino ai laboratori di musica d’insieme diretti dal Maestro Gianni Grondacci. All’interno della mostra “Diversamente Artisti” verranno esposte anche le opere dell’architetto Pierluigi Zonder, nello spazio denominato “Altrove: iter aquas 2”. Oggi, alle 18, prevista la prima presentazione pubblica dell’Ipotesi di fattibilita’ valorizzazione via Zonder, in onore del dottor Nicola Zonder, che agli inizi del ‘900 riconobbe le virtù e le proprietà terapeutiche di quest’acqua da lui stesso definita "straordinaria". La manifestazione verrà seguita in diretta streaming da Radio Nostalgia e Radio Elle, media partner della manifestazione.