Un mese di cultura e turismo Giugno ricco di eventi e concerti

Il Comune ha pubblicato il calendario degli eventi delmese di giugno. Si parte con ‘E-le-menti festival’, cortometraggi sul Duomo, in programma in piazza Duomo per le 21 del 2, 4 e 6 giugno. Un calendario che comprende diverse iniziative, organizzate da associazioni che il Comune ha riunito inun incio cartellone, come il grande trekking del Gt8 dal mare alla vetta, l’ottava edizione della ‘Notte arcobaleno della Pro loco Carrara, per la notte del 24, o il campionato di vela d’altura del Club Nautico. "Si tratta di un programma ricco nel quale siamo riusciti a coniugare vari tipi di proposte che penso possano attirare pubblici diversi" sottolinea l’assessore al Turismo Lara Benfatto. "Abbiamo cercato con un attento lavoro di squadra di offrire un pacchetto variegato di eventi di qualità" aggiunge l’assessore alla Cultura Gea Dazzi. L’arte sarà protagonista dell’estate con la White Carrara che aprirà i battenti il 17 e Carrara Studi aperti in programma il 9, il 10 e l’11 giugno. Fino a fine mese la mostra di Tano D’Amico al Carmi dedicata a ‘La lotta delle donne’, mentre al Mudac prosegue il progetto ‘Riconciliarsi’. Importante il contributo delle varie Pro loco, coinvolte nell’organizzazione del premio Torre di Avenza in programma l’8 di giugno alla torre di Castruccio o ancora ‘Benvenuta estate’, deejay set il 16 giugno in via Rinchiosa. E poi spazio alla musica dal vivo con il concerto dei Cage (il 17 alle 21,30 al palco della musica di piazza Gramsci), e quello dei Kinnara (il 21 alle 21,30 in piazza De Andrè), ma anche con le esibizioni degli allievi della scuola di musica.

In programma anche la letteratura con tante presentazioni di libri tra cui il ritorno di ‘Salotti d’autore’ e ancora lo sport con il Jam Camp, il Gt8 e il Campionato assoluto di vela d’altura. Spazio anche all’archeologia con la doppia visita guidata al sito romano di Fossacava l’11 alle con workshop per bambini, e alle 17 alla scoperta dell’anfiteatro di Luni. Chiude il calendario del mese di giugno la presentazione del volume ‘La suprema inchiesta’ di Alberto Casadei che si svolgerà a palazzo Binelli alle 21 del 29.