"Un memoriale per le vittime della strada"

"Un memoriale per i motociclisti vittime della strada". Lo chiede il consigliere comunale Paolo Balloni. "Come motociclista di lunga data vivo ogni giorno la passione e la responsabilità che accomunano la comunità delle due ruote. La moto non è solo un mezzo di trasporto, ma una compagna di viaggio quotidiano e un simbolo di libertà che mi ha portato attraverso numerose esperienze indimenticabili, incluso il giro d’Europa."

"La nostra città, purtroppo, è stata recentemente teatro di tragici incidenti stradali che hanno coinvolto giovani motociclisti, ma non è la prima volta che Massa si trova a fare i conti con la perdita di vite umane sulle due ruote. Questi eventi dolorosi colpiscono una comunità che ha sempre avuto un rapporto speciale con il motociclismo, non solo come passione ma anche come espressione di solidarietà e partecipazione attiva. Massa vanta una storia importante legata all’associazionismo motociclistico, che ha dato vita negli anni a iniziative di beneficenza e solidarietà, dimostrando il profondo valore umano di questa comunità. Ritengo che anche Massa debba avere un simbolo simile, che rappresenti il legame con la nostra comunità di motociclisti e rafforzi il messaggio di responsabilità verso la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Per questo motivo, ho deciso di presentare una mozione per avviare un percorso di confronto con i principali motoclub locali e con l’intera comunità motociclistica, al fine di individuare un luogo nella nostra città dove collocare un memoriale".

"Questo memoriale non sarà solo un omaggio a chi ha perso la vita, ma anche un simbolo di sensibilizzazione e un invito a tutti noi – cittadini e istituzioni – a promuovere una cultura della prudenza e della consapevolezza".