Un marzo al femminile. Spettacoli e passeggiate: "La festa è tutto l’anno"

Sarà un marzo tutto al femminile a Montignoso. Le diverse associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune, per il mese in cui, nell’ottavo giorno, si festeggia la Giornata internazionale della donna hanno organizzato una serie di iniziative che partiranno già da questo weekend e proseguiranno fino a venerdì 28. Un modo per far comprendere come le donne e i loro diritti si possano celebrare ogni giorno e non solo l’otto marzo, come sottolineato anche dall’assessore alle Pari Opportunità, Giorgia Podestà: "L’otto marzo è tutto l’anno – ha detto nella conferenza stampa in Comune –. La Giornata internazionale della donna non po’ essere definita una festa ed è giusto che si evidenzi quotidianamente la condizione della donna, diversa e penalizzata rispetto all’uomo. Dobbiamo quindi enfatizzare i traguardi raggiunti fin qui, ma anche capire che la strada da fare è ancora tanta e che serve cercarla assieme".

Si parte, quindi, proprio domani, sabato, con “La ricerca degli erbetti: una tradizione da salvare”, una camminata lenta organizzata Vietina c’è, Pro Cerreto e Padre Damiano che dalle 10 porterà i partecipanti da Capanne a Cerreto su vecchi sentieri e mulattiere. Durante la camminata verranno raccolti gli "erbetti", che saranno visionati da esperte raccoglitrici per essere poi utilizzati per la "Cena condivisa" in programma dalle 18 di domenica nel Salone Gianfranceschi. Dopo la cena, intorno alle 20, sempre nel salone di via della Resistenza 77, le associazioni hanno organizzato anche la proiezione del film “Caramel” di Nadine Labaki, che narra la storia della condizione delle donne libanesi.

"I diritti conquistati dalle donne – ha spiegato la presidente di Vietina C’è, Nicoletta Benedetti – non vanno persi. Ma è difficile riuscirci: dobbiamo difenderli, ampliarli e contestualizzarli nel mondo di oggi. Come associazione ci impegniamo con ogni genere di eventi: gli erbetti contengono la sapienza delle donne e per questo vanno salvati, perché creano unione con la cena, dopo la quale si ricorderanno le donne attraverso le letture e il film". Domenica, con partenza fissata alle 13,30 dal Cinquale, si terrà anche il “Trofeo Oro in Euro – Women’s Bike Race”, la classica internazionale di ciclismo che porterà a Montignoso le migliori atlete al mondo, mentre domenica 16, alle 16 nel salone di Villa Schiff, avrà luogo l’evento dal titolo “Accoglienza e Condivisione per una rinascita consapevole”, organizzato da Lisa Zini dell’associazione ‘Io scelgo me’, nel quale si presenterà anche il libro “Il coraggio di un sorriso” di Paola Lanfranco.

"Accoglienza e condivisione – ha detto Zini – perché speriamo che ci sentano anche gli uomini. Si parlerà di donne che hanno avuto momenti difficili, ma ci saranno anche le loro rinascite e un momento di respiro, uno degli strumenti per riconnettersi con le proprie emozioni dopo aver subito traumi". “Madri d’Europa – Le donne che hanno fondato l’Europa” sarà invece lo spettacolo teatrale organizzato per venerdì 21 marzo (ore 11,30) dagli studenti della scuola media Giorgini su due temi molto attuali, come evidenziato dal dirigente scolastico Nicola Iannalfo: "I ragazzi hanno analizzato cinque figure femminili importanti per il continente, lavorando anche su genere ed identità europea, argomenti dibattuti in modo angosciante in questo periodo". Venerdì 28 marzo, infine, la tavola rotonda a Villa Schiff (ore 17) “Vivere la Menopausa: come affrontare questa fase della vita di una donna” a cui parteciperanno ginecologhe e figure professionistiche".

