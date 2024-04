Un logo per ’raccontare’ Lunilicei. Scatta il contest tra i lavori grafici

Turismo e cucina, ma anche creatività e sicurezza. Gli studenti del Pacinotti-Belmesseri di Bagnone si danno da fare in Lunigiana e non solo. Le classi terze dell’istituto dei servizi per l’enogastronomia di Bagnone erano al Teatro Guglielmi di Massa per la Festa della Polizia: esperienza che ha rafforzato nei giovani il principio di appartenenza e identità nazionale, di Stato, di cittadino attivo. "Il ringraziamento più sentito – dicono dalla scuola – per averci permesso di portare i sapori della Lunigiana, contribuendo alla crescita di una provincia sempre più unita". Molto bene anche il settore turismo, dopo il successo della seconda edizione di Pontremoli Barocca.

Le ragazze e i ragazzi della 4 e 5 Tur di Pontremoli hanno supportato le guide di Sigeric nelle visite guidate. Un’occasione per conoscere e fare conoscere meraviglie nascoste del territorio. Neppure la creatività viene trascurata, all’Einaudi di Villafranca. Gli studenti di Lunilicei infatti si sono rivolti ai ragazzi del grafico per l’ideazione di un logo che ne rappresentasse i valori e racchiudesse le particolarità di ciascuno. A breve i lavori selezionati verranno esposti nelle varie sedi (Pontremoli-Villafranca-Aulla) e il più votato diventerà il logo ufficiale Lunilicei. E la sicurezza? I ragazzi e le ragazze delle classi quinte hanno frequentato il corso BLS-D, Basic life support-early defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce. Questo corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti da arresto cardiaco improvviso, mediante la rianimazione cardio polmonare la defibrillazione precoce. Un piccolo passo per diventare provetti soccorritori e imparare a intervenire in caso di emergenza, quando la tempestività può salvare una vita.

M.L.