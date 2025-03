Un giovane imprenditore per Aulla. Aperta ‘Taverna Tortuga dal Rosso’

“Sempre aperti” è la strategia scelta per sfidare la staticità commerciale del centro storico, e rilanciare la vitalità dei negozi di vicinato. Michele Di Martino è pronto a rimboccarsi le maniche con il suo locale aperto in via Niccolò Riccardi ad Aulla. La “Taverna Tortuga dal Rosso” rinnova la precedente attività di pub con un restyling radicale del locale che può accogliere fino a una quarantina di avventori. La mappa della Lunigiana è affissa ad una delle pareti d’ingresso per agevolare la conoscenza del territorio a turisti e passanti. "Sono molti gli stranieri che transitano ad Aulla, soprattutto in estate, e questa mappa offre loro uno stimolo ad esplorare anche i Comuni vicini". Ogni località è segnalata da un pirata. Prevista l’apertura giornaliera, tutti i giorni, dalle 17 alle 2 di notte e dalle 17 fino alle 4 il venerdì e il sabato. "L’apertura in orari notturni – spiega Di Martino – vuol essere un servizio e un punto di riferimento per i giovani che possono stare in compagnia e tirar tardi nel locale in tutta sicurezza". Aperitivi, apericene e dopo-cene ma nelle intenzioni c’è anche la voglia di aprire a pranzo, con menù selezionati e specialità stagionali.

"Lunedì iniziamo a sperimentare le aperture dalle 12 alle 14 nei giorni di venerdì e sabato. E’ un modo – spiega Michele – per non perdere la professionalità acquisita negli studi, continuando a mettere a frutto il diploma dell’istituto alberghiero e l’esperienza fatta in noti ristoranti della provincia della Spezia. Al taglio del nastro ieri non sono mancati il sindaco di Aulla, Roberto Valettini e il consigliere Giovanni Schianchi. Fa piacere – dichiara il sindaco – che ci sia ancora chi crede ed investe nel nostro centro storico. L’amministrazione si impegna a dare tutto il sostegno possibile". Da Amdrea Caponi, consigliere delegato al commercio assente per motivi di salute, gli auguri al giovane imrenditore".