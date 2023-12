Un defibrillatore nella sede degli Alpini

Un defibrillatore è stato installato nella sede della sezione Alpini-Protezione civile di Fosdinovo. Una scelta importante per tutti i residenti e anche per i turisti. "Ci rende orgogliosi – sottolinea la sezione locale dell’Ana – : per la prima volta tutta la comunità avrà a disposizione questo fondamentale strumento salvavita. La proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, la Pa Concordia, la Società di Mutuo Soccorso di Tendola e la Castrum Ponzanello, ha consentito la formazione di circa 50 persone alle pratiche di primo soccorso, uso e manutenzione del defibrillatore, attività fondamentali per la cardioprotezione del territorio, soprattutto delle zone montane più distanti dagli ospedali" Una collaborazione che ha portato all’affidamento di tre defibrillatori, a Tendola, Ponzanello e Fosdinovo capoluogo, all’acquisto di 3 teche termoregolate, ventilate, allarmate e illuminate. L’Ana ringrazia anche i tecnici che hanno preso in carico e avviato il progetto.

Roberto Oligeri