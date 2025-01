Un convegno per combattere il degrado e l’incuria. Italia Nostra e ’Lozzbuster’ per strade e giardini puliti

Domani alle 16,30 nella sala dell’Autorità portuale è in programma il convegno ‘Come combattere il lozzo e i lozzi. Per vivere meglio in una città più accogliente, più pulita, più civile’. Al dibattito organizzato dalla pagina social ‘Lozzbuster’ di Riccardo Canesi e da Italia Nostra parteciperanno l’assessore all’Ambiente Moreno Lorenzini, quello alle Partecipare Carlo Orlandi, il presidente di Nausicaa Antonio Valenti e Luca Giovanelli della sezione apuo – lunense di Italia Nostra. Sul tavolo la questione della città sporca e il servizio di raccolta rifiuti, che per gli organizzatori ha urgente bisogno di essere migliorato secondo un piano mirato. Da tempo la città lamenta l’incuria e la sporcizia che regnano sovrane lasciando il centro storico, ma anche le zone limitrofe in preda al degrado.