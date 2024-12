Un completino ricorda Viola Cancogna. La numero ’1’ donata alla mamma

Un completino che ricorda la giovane Viola Cancogna Cinquini, scomparsa a 16 anni dopo una lunga malattia. La Mise volley ha ricordato la giovane alla presenza della mamma, con la consegna della maglia numero ’1’ a colei che aveva messo al mondo la piccola. Un momento di grande commozione per le giovani atlete della Misericordia. Viola era stata in passato molto vicina all’associazione di volontariato per la sua malattia. La famiglia, lo zio e la mamma sono da sempre stati vicini alla Misericordia.

L’associazione guidata da Bruno Ciuffi ha deciso di dedicarle un completino da poterla avere sempre con lei, anche in trasferta. Toccante la piccola manifestazione che si è tenuta alla palestra Paolo Ferrari di Massa, con i dirigenti della Mise volley. La giovane frequentava l’istituto Salvetti di Massa, era nel corso servizi commerciali e voleva intraprendere il ramo del marketing o della comunicazione. La giovane ha lottato per tre anni con una malattia incurabile, fino a venire a mancare il 19 gennaio scorso nella sua abitazione a Massa.