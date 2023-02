"Un colpo forte poi le urla dalle scale" La fuga dei residenti dal palazzo in fiamme

di Alfredo Marchetti "C’è stato un gran botto, poi un gran fumo. Sentivamo le urla dalle scale". Un grande spavento. Fortunatamente i vigili del fuoco sono arrivati in una manciata di minuti. L’incendio che di fatto ha paralizzato il centro città nel tardo pomeriggio è finalmente domato. Al lavoro una trentina di pompieri nell’edificio di fronte alle Poste italiane, sette piani (fino al quarto sono uffici, poi ci sono appartamenti). Le fiamme sono divampate dal sotterraneo lato Viareggio, il rogo ha fatto saltare la corrente elettrica. Cinque persone (tre bambini e due adulti, di famiglie diverse) sono state accompagnate in ospedale leggermente intossicate in via precauzionale. Il giorno dopo c’è la conta dei danni. "Quando è scoppiato l’ìncendio – racconta Antonio Cofrancesco – ero in consiglio comunale e sono stato avvisato delle fiamme. Non pensavo che si fosse così esteso, credevo a qualcusa di meno. Nel palazzo ho tre locali, una sala riunioni e alcune stanze utilizzati come uffici, ma ora sono fuori perché sono inagibili. Siamo attualmente in attesa della verifica degli impianti elettrici. Secondo passeranno alcuni giorni prima di poter entrare di nuovo negli uffici e riprenderci la normalità. Da quanto mi hanno detto l’incendio è partito da sotto...