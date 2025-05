Andrea, il professore dei barber. Un parrucchiere di Scorcetoli nelle ‘cattedre’ di tutto il mondo

Andrea Buluggiu è ad Austin, in Texas, mentre racconta della sua passione e del suo lavoro, che lo hanno portato fino negli Usa. Classe 1997, Buluggiu è un parrucchiere, vive a Scorcetoli, e oggi si occupa di formazione di altri professionisti, ormai in tutto il mondo. "Ho iniziato per gioco – spiega –: il primo taglio che ho fatto è stato a un amico, nel 2014. Usai il pettine di mia nonna, il rasoio di mio nonno e la forbice da baffi di mio zio. Da quella prima volta, mi chiese ancora di tagliargli i capelli, perché secondo lui ero bravo. Mi sono appassionato così, e a 17 anni ho cominciato ad avere i primi clienti: amici e conoscenti che si sono affidati a me nonostante fossi autodidatta". Dopo la maturità, il primo percorso di formazione: "Mi sono poi iscritto all’accademia per parrucchieri, per avere una qualifica professionale. Nel frattempo ho conosciuto il mondo emergente dei barber, una realtà sempre più internazionale e interconnessa, fino a imbattermi ne ‘La Barberia di Milano’, il fulcro italiano di questa rinascita della barberia maschile".

I primi primi passi portano Andrea in contatto con l’accademia londinese Menspire, diretta da Charles Grey, inizia a collaborare con lui facendogli da assistente e gestendo la parte di fotografia e social. "Grazie a questa esperienza ho iniziato a sviluppare una certa estetica verso i tagli di precisione, lavorati soprattutto a forbice, che tengono conto della struttura del capello e rispettano la sua naturalezza". Nel 2018 comincia a lavorare stabilmente presso ‘Cavalli Parrucchieri dal 1935’, attività storica di Villafranca. Molti giovani della Lunigiana si affidano a lui, diventando così un punto di riferimento per i tagli maschili. "Da Cavalli sono stato accolto come in famiglia e supportato, dovrò sempre ringraziare i proprietari Andrea e Zerbino per questo – ricorda –. Lì sono cresciuto molto, ho sviluppato ulteriormente il mio gusto personale e ho iniziato a curare i miei profili social, grazie anche alla collaborazione fotografica con Davide Frandi, e a quella video con Jacopo Gianni, due giovani e talentosi professionisti lunigianesi. I miei tagli erano un po’ diversi, prediligevo le forbici al rasoio, creando delle geometrie particolari".

Presto le prime richieste di lezioni private, one to one, che lo portano in tutta Italia e, assieme a Gray, che intanto aveva fondato un proprio marchio, anche negli Stati Uniti, a New York. "In questo modo ho potuto conoscere molti colleghi anche oltreoceano, creare connessioni con diversi professionisti – spiega –. Ho capito che quello della formazione era l’ambito nel quale sentivo di voler investire ancora di più, non solo per la possibilità di esprimere la mia estetica, ma anche per viaggiare e conoscere le realtà più varie, facendo però sempre ritorno a casa, in Lunigiana". Nel 2024 l’addio a Cavalli per dedicarsi completamente alle sue classi; da quel momento Buluggiu ha iniziato a tenere lezioni in numerose parti d’Europa, spesso negli Stati Uniti, ma anche in Malesia, Australia e Nuova Zelanda, dove è rimasto per più di un mese.

"Ho investito molto sulla parte social e fondato il mio brand: ‘Rize Education’. Davide Benelli gestisce i miei profili e il sito web dove mostro i miei lavori e le lezioni che è possibile seguire con me – racconta –. ‘Rize Education’ è oggi composta anche da un collega, Mersin Qafoku, che si occupa di tagli più street e underground, che vengono lavorati anche con le macchinette, per creare sfumature e contrasti". Quello che meglio spiega il servizio offerto da Buluggiu "è andare a colmare quei gap di formazione che alcuni barber possono riscontrare, trattando capelli più lunghi rispetto alla moda convenzionale maschile. Spiego come rispettare le caratteristiche naturali del capello, senza forzarlo con tagli che non lo valorizzerebbero. La parola d’ordine è ‘suitability’, ossia la sua adeguatezza rispetto al singolo cliente".

Nonostante il lavoro lo porti un po’ ovunque, la Lunigiana resta per lui casa: "E’ il posto dove vivo e voglio vivere, e dove ho passato tutti gli anni più creativi – assicura –. All’inizio quello che proponevo era una novità, e questo mi ha permesso di sperimentare e offrire qualcosa di originale rispetto alla barberia classica. Oltre a una classe alla Spezia, lo scorso anno ho organizzato una due giorni di lezioni al Palazzo Dosi Magnavacca a Pontremoli. Grazie anche all’interessamento dell’amministrazione comunale, l’evento è riuscito alla perfezione. In quell’occasione ho presentato due tagli, che i partecipanti dovevano replicare. Il migliore tra loro avrebbe ricevuto in premio una lezione ‘one to one’ come me. È stato splendido vedere allievi e colleghi da molte parti d’Italia, e d’Europa, riunirsi nei luoghi che conosco da sempre e mi sono cari. Ho trovato che fosse anche un modo particolare per far scoprire la nostra terra" conclude Buluggiu, mentre è in partenza per la prossima tappa: Chicago.