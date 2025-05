Arrighi fa un bilancio e guarda avanti : "C’è ancora molta strada da fare..."

Molti obiettivi del Piano dettagliato degli obiettivi del Comune di Carrara sono stati raggiunti, altri invece dovranno essere portati a termine entro il 2027. Si tratta di un documento attraverso il quale l’amministrazione provvede a definire in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nella specifica sezione del Documento unico di programmazione (Dup), trovando nel Pioa uno strumento per la sua realizzazione concreta. È stato costituito l’osservatorio del marmo, è stato approvato il nuovo regolamento degli agri marmiferi, è stata incentivata la nascita delle Pro loco nei paesi a monti e si sono create diverse occasioni per rivitalizzare il centro storico.

"Questo piano è un utile strumento che ci consente di monitorare la nostra azione amministrativa – dice la sindaca Serena Arrighi (nella foto) –. Un ringraziamento va quindi anzitutto a tutte le donne e gli uomini dei nostri uffici che lavorano quotidianamente per realizzare quelli che sono obiettivi comuni di tutta la città. In questa prima metà del nostro mandato sono numerosi gli obiettivi che abbiamo già raggiunto, in numerosi settori diversi, siamo tuttavia consapevoli che ci sia ancora molta strada da fare e per questo continueremo a lavorare e impegnarci ogni giorno al massimo delle nostre possibilità".