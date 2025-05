Coro di no: "Il Cpr è un lager". Dibattito con le associazioni contro l’apertura del Centro

Attivisti ed esperti del settore, ad Aulla, per l’evento ‘Ne’ qui ne’ altrove, un CPR è un lager’. Tra loro anche Luca Bronzini, il volontario che durante la premiazione di Trento Capitale Europea del Volontariato, ha lanciato a Sergio Mattarella un messaggio per chiedere maggiore impegno delle istituzioni sull’accoglienza. In quell’occasione Bronzini aveva evidenziato pubblicamente le condizioni dei migranti. Dello stesso avviso sono Comune di Aulla e le associazioni organizzatrici dell’iniziativa prevista oggi alle 15, nel giardino della Biblioteca Salucci. Dicono ‘No ai CPR. Vogliamo libertà, dignità, democrazia’, sostenendo una mobilitazione crescente contro l’apertura di un nuovo Centro di Permanenza e Reimpatrio, in un’area demaniale della periferia aullese, a Pallerone. Oltre a Bronzini porterà la propria testimonianza Flavio Catalano, ex ufficiale di Marina militare che da tre anni ha messo le proprie conoscenze a disposizione di Emergency come volontario per adibire la Life Support a nave per la ricerca e soccorso dei migranti in mare. Tra i suoi compiti ci sono il lancio dei rhib in acqua per soccorrere un’imbarcazione in difficoltà e il coordinamento della prima accoglienza dei migranti a bordo. La relazione principale sarà affidata Luigi Mughini, avvocato ASGI del foro di Firenze. L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione, nata nel 1990, riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del diritto e giuristi con uno specifico interesse professionale per le questioni giuridiche connesse all’immigrazione e alla tutela nei confronti delle discriminazioni. Concluderà l’incontro Anna Camposanpiero, politica e attivista di ‘Mai più lager’, rete nata nel 2018 e che raccorda oltre 300 tra organizzazioni, associazioni, soggetti singoli. Organizzano l’evento il circolo Arci Agogo di Aulla, con Comune di Aulla, Accademia Apuana della Pace, SPI CGIL, Emergency, Anpi Intercomunale Aulla, Podenzana, Comano, Licciana Nardi, le associazioni A piccoli passi e Dal libro alla solidarietà.