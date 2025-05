Stadio, paesi a monte ma anche alloggi sfitti. Il Comune detta le future linee strategiche

Anche per quest’anno l’amministrazione comunale ha messo nero su bianco le linee strategiche del Piao, il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance fino al 2027. I propositi scritti nel documento riguardano tutti i vari settori comunali. Per esempio c’è la volontà di valorizzare le biblioteche comunali, sempre più luoghi di incontro e di aggregazione sociale e di eventi culturali e didattici per cittadini di tutte le fasce di età. Per quanto riguarda i paesi a monte l’amministrazione sta pensando a una biblioteca mobile.

Spazio ai musei cittadini come il Mudac di San Francesco con mostre temporanee, o il Carmi della Padula con la l’esposizione omaggio a Michelangelo a cura della Fondazione Alinari. Sul piano educativo scolastico è stato avviato il progetto ‘Ludicamente’ alla scuola dell’infanzia Garibaldi per venire incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto di quelle in difficoltà. Entro dicembre sarà organizzato un convegno in materia di servizi educativi e di supporto alle famiglie, e tra ottobre e novembre sarà definito un nuovo progetto pedagogico dedicato ai nidi d’infanzia del Comune di Carrara.

Sempre dedicato ai più piccoli entro luglio partirà la convenzione con l’istituto degli Innocenti di Firenze per migliorare i servizi. Dal Piao emerge anche che sono in atto gli accertamenti per riscuotere le quote non pagate dalle famiglie con bambini che hanno usufruito e usufruiscono dei servizi educativi e scolastici dal 2021 al 2024. Gli accertamenti esecutivi inviati alla ditta incaricata per la riscossione sono almeno duecento. Sul piano del commercio è in corso uno studio per la riqualificazione del mercato settimanale del lunedì, mentre l’amministrazione si è già mossa per valorizzare le botteghe storiche, che in città non sono poche.

Si sta poi lavorando alla definizione di un regolamento finalizzato all’istituzione e gestione di una denominazione comunale di origine Deco, finalizzata alla tutela e valorizzazione delle attività agro alimentari. Allo studio anche delle aree attrezzate da destinare ai camperisti, che spesso sostano in maniera selvaggia nei parcheggi comunali. Il settore affari generali si dovrà occupare del recupero crediti relativo alla Tari, mentre per l’Imu sono stati inviati oltre 1.000 accertamenti.

Sul piano della protezione civile sono in programma una serie di incontri all’interno delle scuole per consigliare agli studenti le buone pratiche da attivare in caso di emergenze. Non poteva mancare la valutazione dei progetti dell’ Articolo 21 in ordine di priorità, e la valutazione dello spostamento di risorse su progetti strategici basilari per un corretto sviluppo della città.

Sul piano sportivo si parla di ripristino e modernizzazione degli impianti, messa in sicurezza di tutte le strutture sportive esistenti: stadio dei Marmi, Palazzetto polivalente, campo scuola, piscine comunali, palestra Dogali. Senza contare che il Comune cerca uno stabile per costruire un nuovo Palazzetto dello Sport.

Sul piano sociale, settore molto sentito dai cittadini, si cercherà di recuperare gli alloggi sfitti in centro attraverso convenzioni con i privati, allo scopo di realizzare un social housing diffuso che preveda alloggi a prezzi calmierati per i giovani, così da mantenere la gioventù nel cuore del centro storico. In cantiere anche l’idea di creare nuova struttura per anziani utilizzando i lasciti Crudeli e Baracchini. Il Piao punta anche al recupero e riapertura del Politeama in sinergia con gli altri proprietari, alla riprogettazione del sistema fognario da Avenza a Marina di Carrara per ridurre il rischio allagamenti, e al restyling della sala Amendola di Avenza. Ci sono poi tutti i progetti legati al Pnrr come per esempio il villaggio San Luca e le scuole Taliercio e Buonarroti.

Alessandra Poggi