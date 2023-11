Un cielo stellato per il Natale. La città si prepara alla festa

Un cielo stellato grande come una città per augurare a tutti ‘Buon Natale’. Tante luci luminose coloreranno le strade e le piazze della città durante le prossime feste. Dai paesi a monte fino al mare, passando per il centro storico e Avenza, il Natale sarà all’insegna del cielo stellato. Il progetto è stato illustrato dall’assessore al Turismo e al Commercio Lara Benfatto. "Rispetto al recente passato quest’anno torneranno a essere protagoniste le illuminazioni aeree anziché le installazioni – spiega -. Il progetto definitivo è ancora in via di definizione, ma possiamo già dire che la direzione che abbiamo seguito è quella di andare a illuminare il più possibile il territorio, anche quelle strade di cui solitamente si occupavano direttamente i commercianti. Con le nostre luminarie andremo così ad accendere strade, piazze e vie mentre saranno poi le attività, se lo vorranno, a pensare ad altri addobbi".

"La peculiarità – prosegue – di questo progetto d’altronde è quella di essere stato condiviso proprio con i commercianti dei quali abbiamo ascoltato le richieste e abbiamo cercato di andare loro incontro". "Diversi aspetti sono ancora da fissare con la ditta che abbiamo individuato – aggiunge Benfatto -, possiamo però intanto dire che saranno illuminate la facciata degli Animosi, il palco della Musica e ancora la Beatrice, il Duomo e la fontana di piazza d’Armi, mentre in piazza Alberica tornerà il soffitto di luci tanto amato dai carraresi. Sempre in centro avremo lo speciale ‘Albero cosmico’, invece ad Avenza, vista la sua conformazione, ci sarà spazio per qualche installazione in più, tanto in piazza Finelli quanto alla Prada, mentre a Marina ci saranno tanti soffitti di luci. Per i paesi a monte abbiamo preso accordi con le pro loco perché ognuno abbia la propria illuminazione, infine sarà pubblicato un avviso per individuare possibili manifestazioni d’interesse per sponsorizzazioni private che vogliano illuminare qualche angolo in particolare della città".

"I tappeti di luce – aggiunge l’assessore alla Cultura Gea Dazzi - insieme all’illuminazione delle statue e alla profilatura delle architetture di alcuni edifici sono stati pensati anche per evidenziare la bellezza artistica della nostra città e del suo centro storico. La sinergia che si è creata con i commercianti e le risposte degli sponsor, che ci auguriamo numerose, contribuiranno a completare questo quadro, in cui non mancheranno eventi itineranti e occasioni di intrattenimento per grandi e piccini che diffonderemo presto su apposita brochure. E per tutti un desiderio da esprimere davanti all’esclusiva installazione artistica dell’Albero cosmico del duo bolognese Antonelli-Ghezzi in di piazza Duomo".