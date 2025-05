Un centro outlet al posto di Monsac

Cambio di guardia al negozio Monsac di piazza Alberica: il 17 maggio inaugurerà ‘Il grande Moro outlet’. Un negozio di abbigliamento e accessori firmati per uomo e donna di tutte le età. Ad aprirlo saranno Emilio e Martina Mori, padre e figlia che hanno deciso di investire in città ed evitare che si spenga una luce in pieno centro. Emilio è un commerciante di lungo corso con oltre quarant’anni di esperienza, ed è stato il titolare di alcuni negozi di abbigliamento ad Aulla e in Lunigiana. La figlia Martina, 26 anni e una laurea in filosofia ha deciso di seguire le orme paterne. Tante le marche che il nuovo outlet della famiglia Mori si appresta a mettere in vetrina: Elisabetta Franchi, Moschino, Colmar, Cs piumini, Liu Jo, Roy Roger’s, Guess, Pinko, giusto per fare qualche esempio. "Abbiamo deciso di investire su Carrara perché è una città di cui sono innamorata – racconta Martina –, e abbiano portato le nostre attività in piazza Alberica. Mia madre è di Carrara e mio padre della Lunigiana. Ho notato che Carrara negli ultimi anni si è spopolata e il mio desiderio è cercare di rianimarla – prosegue Martina –. Carrara è una città bellissima a livello culturale, monumentale e naturalistico, ha un patrimonio enorme". In città mancava un negozio di abiti firmati a prezzi da outlet e Martina si augura che venga accolto con calore. "Il nostro assortimento è piuttosto vasto e va dall’abbigliamento elegante a quello sportivo, con pezzi di alta sartoria per le grandi occasioni – conclude Martina –, da noi si possono vestire uomini e donne dai 20 anni ai 70".

A.P.