Un centro operativo nella chiesina di San Pio X

E’ la storica chiesina di San Pio X il fulcro delle operazioni di volontariato di Caritas. Qui tutto comincia e da qui parte il motore della catena di solidarietà. "La chiesina – spiega Almo Puntoni, responsabile di Caritas – è un luogo dove abbiamo fatto convergere diversi volontari che si occupano di alcuni servizi". Il servizio principale, dal quale tutti devono passare è il Centro di ascolto. "I nostri volontari – prosegue Puntoni –, che hanno una formazione specifica, si interfacciano direttamente con chi bussa alla porta di Caritas. Spesso le persone che si rivolgono a noi vengono indirizzati qui dalle parrocchie o dagli assistenti sociali. E’ importante parlare con loro perchè dietro al bisogno immediato, emergono spesso una serie di problematiche che cerchiamo di affrontare insieme, dando il nostro supporto. Ci sono poi servizi specifici come il vestiario o il pernottamento nella casa di via Godola o ancora indirizziamo ad altre realtà, come la mensa dei poveri di Cervara".

La parola d’ordine qui è ascoltare. "E’ un luogo di supporto materiale ed umano – afferma Puntoni –. Alla chiesina ha sede anche il Centro di aiuto alla vita, storica realtà nella nostra città che si occupa di aiutare donne in gravidanza. Le aiutiamo ad affrontare la nascita del bambino e le supportiamo fino ai tre anni del piccolo, ma anche dopo attiviamo gli altri servizi, creando una vera e propria rete. Forniamo alle neo mamme tutto ciò che occorre ad una famiglia quando arriva un figlio e quindi dalla culla, alla carrozzina, alla biancheria, ai pannoloni... Tutto si basa naturalmente sulle donazioni, cose usate ma in decoroso e dignitoso stato che possono ancora essere utili a qualcuno". La squadra di volontari che gravita alla chiesina si compone di circa una dozzina per il Centro di ascolto, circa 8 all’armadio "per cui c’è la necessità di aumentarne il numero" ha sottolineato Almo Puntoni e poi circa una trentina, per la maggior parte donne, che sono dedicate al Centro di aiuto alla vita. "Lo scorso anno – conclude Puntoni – sono state circa cinquecento le persone che si sono rivolte a noi per il servizio armadio". La chiesina è aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì ed è possibile portare vestiti, scarpe, e tutto ciò che è tessile, oltre ad oggetti per neonati e bambini.

Laura Sacchetti