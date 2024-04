“Un canestro per l’autismo” in serie A1

Per il decimo anno Estra Pistoia Basket 2000 sostiene Autismo Apuania per il ‘Basket Blue Day–Un Canestro per l’Autismo’. Domani, alle 19.30, nella 26ª giornata di di serie A1 per la partita Estra-Unahotels Reggio Emilia, al PalaCarrara di Pistoia i ragazzi del progetto ‘Basket Aut’ saranno in campo con i giocatori per un momento di condivisione. "L’attività sportiva, e il basket in particolare, sono uno strumento importante per la persona autistica: per questo diverse associazioni sostengono progetti mirati a far giocare a basket bambini e ragazzi autistici con istruttori e operatori specializzati. E’ uno speciale evento per mettere in evidenza la vita, l’integrazione e le problematiche di questi ragazzi" spiega il vice-presidente di Autismo Apuania Mario Alberti.