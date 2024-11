Un calendario per Elsa. Beneficenza in 12 scatti fra sindaci e parroci per i ragazzi disabili

Un calendario a sostegno dei progetti dedicati alla disabilità. La bella iniziativa è stata presentata ieri in Comune dall’associazione Amici di Elsa Onlus che ha realizzato un calendario in cui il tema principale è la rivalità, in chiave comica e satirica, tra sindaci e parroci, andando a omaggiare le pellicole di Peppone e Don Camillo.

Il calendario 2025 ha visto la partecipazione di dodici sindaci e altrettanti parroci dei Comuni di Massa Carrara, più alcuni Comuni liguri. I Comuni che hanno partecipato sono: Arcola, Bagnone, Carrara, Licciana Nardi, Luni, Massa, Montignoso, Pontremoli, Sarzana, Tresana, Vezzano Ligure e Villafranca in Lunigiana. Nel calendario, con le foto di Massimo Pasquali, sono stati rappresentanti sindaci e parroci in posa di litigio e in posa di convivialità, restituendo un calendario divertente e scanzonato.

In ogni foto, in modo sempre del tutto ironico e divertente, ogni sindaco e ogni parroco vengono tenuti per la giacca da alcuni ragazzi, che quindi hanno la funzione di mediatori tra i due contendenti. Alla presentazione in Comune anche la sindaca Serena Arrighi e i due giocatori della Carrarese Niccolò Belloni e Juliàn Illanes, oltre a Manuela Bondielli presidentessa dell’associazione ‘Amici di Elsa’ Onlus e Anna Minelli del centro ‘Barontini’ di Sarzana.

"Abbiamo impiegato un anno di lavoro per la realizzazione del calendario - spiega Manuela Bondielli - con i sindaci che si sono mostrati subito disponibili. Speriamo che il calendario preparato, in cui non sono mancati dei momenti di divertimento, possa piacere ed essere apprezzato da tanti. L’associazione fornisce attività di logopedia, per therapy, yoga e musicoterapia, solo per citarne alcune, e ci piacerebbe portare queste attività, che hanno un costo, in ogni città che ha voluto aderire all’iniziativa. Chi ci conosce sa che non abbiamo mai chiesto niente a nessuno, per cui questo calendario vuole essere un modo per farci conoscere e far capire i valori della nostra associazione". "Con piacere sostengo l’iniziativa del calendario benefico - aggiunge la sindaca Arrighi - al quale ho partecipato con don Piero Albanesi e tanti sindaci e parroci del territorio. Grazie anche alla Carrarese per la partecipazione". Per chi fosse interessato ad avere una copia del calendario 2025 a tema Peppone e Don Camillo, o avere semplicemente anche informazioni sull’attività dell’associazione, la mail di contatto è [email protected]