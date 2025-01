Un brindisi al 2025. Delia è la prima nata. Doppio tuffo al pontile. Duemila in piazza Betti

La nascita di Delia saluta il nuovo anno. All’ospedale Apuane l’ultima nata del 2024 invece si chiama Beatrice, una bambina di 3 chili e 110 grammi che ha visto la luce alle 18 del 31 dicembre. La mamma si chiama Federica Salata. A Massa nell’anno che si è appena concluso ci sono stati 1223 parti (compresi parti all’Opa), mentre nel 2023 i parti erano stati 1229 (sempre compresi parti all’Opa) con 1239 nati. All’ospedale Apuane di Massa la prima nata del 2025 è stata Delia, una bambina che ha visto la luce alle 10,46 del primo gennaio. I genitori della prima nata, Delia, sono Claudia Terenzoni e Luca Pucciarelli. La bimba è stata seguita dall’ostetrica Caterina Telli, medico ginecologo Graziella Calì, medico anestesista Tania Balderi.

Circa duemila persone martedì sera hanno salutato il nuovo anno con musica e fuochi d’artificio. Tutto è stato controllato da un imponente dispiegamento di forze, con guardia di finanza, carabinieri, polizia, vigili del fuoco e polizia municipale, tutti pronti in caso di bisogno. Non poteva mancare poi il tradizionale tuffo da parte di Michele Mastrodomenico, che ormai ogni primo giorno dell’anno, si lancia dal pontile di Marina per augurare al cittadini e ai turisti un buon inizio.

Il 72enne che si è tuffato prima in avanti e poi all’indietro, seguito dal tuffo del 58enne Alessandro Caliolo. Applausi del folto pubblico presente e appuntamento al prossimo anno, sperando che il meteo sia clemente come quest’anno (niente pioggia e mare calmo).