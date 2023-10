Un bisturi acclamato nel mondo

Venerdì alle 17.30 in Accademia la conferenza dal titolo “Le nuove sfide della medicina fra crisi del sistema sanitario nazionale e nuove tecnologie” curata dal professor Ugo Boggi, Chirurgo e ricercatore di fama internazionale. L’evento è organizzato dal Club per l’Unesco “Carrara dei Marmi”, in collaborazione con il Comitato “Primo Soccorso” patrocinato dal Comune. Boggi è uno dei più illustri chirurghi a livello internazionale, docente ordinario di Chirurgia Generale all’Università di Pisa, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, dirige l’Unità operativa di Chirurgia Generale e dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. È inoltre professore associato aggiunto in Chirurgia Generale alla University of Pittsburgh, negli Stati Uniti. Vanta un’esperienza operatoria di oltre 12mila interventi eseguiti come primo operatore, e copre tutti i campi della chirurgia generale tradizionale e di quella mini-invasiva. In particolare il Professor Boggi è specializzato nel trattamento di casi oncologici complessi di vari organi addominali ed extra- addominali. Avendo eseguito come primo operatore oltre 2.200 pancreasectomie, di cui circa 500 robotiche, è uno dei chirurghi italiani con maggiore esperienza nel trattamento dei tumori del pancreas.