Un Belvedere di rifugio. Festa a Campocecina per un anno di apertura: "È un luogo magico"

Grande festa al rifugio ristorante “Arte Belvedere” di Campocecina che proprio in questi giorni festeggia un anno di anniversario dalla nuova apertura dello scorso anno. Tanta felicità e soddisfazione per la proprietaria Alba Lattanzi che assieme alla collaborazione delle due amiche Donatella e Chiara ha letteralmente ridato luce e vita ad un luogo veramente splendido che domina la vallata dalle nostre bellissime montagne.

Ed è grazie all’impegno e alla buona volontà di queste ragazze che oggi, ad un anno esatto di distanza, il rifugio torna ad essere un vero e proprio punto di riferimento di ristoro e ritrovo veramente piacevole dove il mangiare e bere bene e sano sono all’ ordine del giorno ed assoluta priorità delle tre ragazze. Un luogo completamente ritrovato e rinnovato in tutti gli aspetti dove Alba, Chiara e Donatella gestiscono nel migliore dei modi la clientela offrendo loro una tipica e genuina cucina del luogo, a chilometro zero per valorizzare i prodotti locali. Il tutto circondati da una splendida cornice, quella di Campocecina, in un vero e proprio percorso logistico sensoriale che dall’alto della montagna (siamo sopra i 1300 metri) sembra dominare la vallata rendendola agli occhi umani esemplare e di una bellezza unica.

"Nella gastronomia - ci raccontano Alba e Donatella - vengono valorizzati i prodotti locali e soprattutto i piatti sono adattati ad ogni tipo di gusto, richiesta ed intolleranza alimentare ed è un vero piacere assaporare i piatti tipici che si degustano nel nostro locale".

"Inoltre - aggiunge Chiara - ci troviamo in luogo che isola dalla frenesia della città, dove le bellezze naturali si esaltano in un silenzio quasi surreale che enfatizza la bellezza di Campocecina con i suoi sentieri ombreggiati da faggi e castagni e da un’incantevole ed ancora incontaminata natura. Un vero e proprio punto di riferimento anche per eventi per bambini, liberi di giocare all’aria aperta senza alcun pericolo e di correre felici e spensierati in quelle collinette che invocano alla siesta dopo una grande mangiata". Attorno al rifugio un ampio parcheggio contorna un piazzale recintato nel quale campeggiano diverse opere in marmo di artisti locali. Assolutamente da non perdere l’aperitivo serale dall’alto a dominare la vallata, dove da ovest si potrà ammirare la piana del Magra e il Golfo di La Spezia e dove nelle sere d’estate al tramonto si godrà del privilegio di osservare il sole che entra in comunione col mare sorseggiando un bel bicchiere di vino rosso autoctono.

Dopo la chiusura del Rifugio Cai il ristorante “Arte- Belvedere “ è l’unico punto di riferimento per gli amanti della montagna, della natura e dei campeggi che grazie ad Alba, Donatella e Chiara sono tornati a riempire i nostri boschi con le loro tende e i loro camper. "Siamo molto felici - concludono le tre ragazze protagoniste - di avere ricreato una bella atmosfera attorno alla nostra montagna ed orgogliose di poter diventare un punto di ritrovo e di riferimento per chi ama la natura e la buona gastronomia". Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 366 4691053.

Andrea Giromini