Banda ultra larga ora attiva in case, aziende e imprese

La banda ultra larga è attiva a Podenzana e chi lo desidera può richiedere la connessione a un servizio che permetterà di navigare in modalità Ftth (Fiber to the home) cioè con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle aziende e nelle attività del territorio. Open Fiber su richiesta e con il finanziamento della Regione ha realizzato infatti, nelle cosiddette “aree bianche”, oggetto dei bandi Infratel, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale. A Podenzana l’azienda ha realizzato una nuova rete di 27 chilometri che vede al momento 870 unità immobiliari con il servizio già disponibile per i clienti attraverso un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita da Open Fiber per 20 anni. Oltre al capoluogo le aree di intervento sono quelle di Bagni, Calcinara, Meredo, Novegigola, Bocceda, Genicciola, Croce-pianello, Prato, Fogana, Montedivalli, Pagliadiccio, Casa Borsi e Serralta.

"Ora – spiega l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo – i cittadini delle zone raggiunte da questo servizio, se vorranno farlo hanno la possibilità di chiedere di essere connessi a questa vera e propria autostrada telematica che permette di navigare a 10 gigabite al secondo, cioè ad una velocità finora impensabile. E’ un evidente vantaggio per tutti. A dire il vero molte altre zone più periferiche sono state già raggiunte da questo servizio grazie al nostro intenso e massiccio programma di digitalizzazione e riduzione del divario esistente tra le varie aree della regione". "Grazie alla rete Ftth e al progetto di cablaggio di Open Fiber, oggi Podenzana è dotata di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", afferma Claudio Cardarelli, Regional Manager Toscana Open Fiber.