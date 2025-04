Un bando per la Covetta. I campi da tennis saranno riqualificati

L’amministrazione comunale sta per cambiare la gestione dei due campi da tennis del centro sportivo della Doganella, gestito dalla polizia municipale. Una concessione di nove anni in cambio di un intervento di riqualificazione ed ammodernamento dell’impianto sportivo pari a 214mila e 500 euro. I campi in terra rossa necessitano di riqualificazione e ammodernamento e la giunta comunale ha già approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Per questo "le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare – si spiega nella procedura ad evidenza pubblica relativa ai campi da tennis –, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione e l’ammodernamento per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile". Saranno favorite le associazioni che presenteranno un progetto capace di coinvolgere non soltanto i giovani, ma che presenteranno un programma anche per le attività della terza età. Inoltre nel bando si terrà conto delle opere di miglioramento non soltanto strutturale, ma anche progetti che prevedano ulteriori modifiche e riqualificazioni. Le associazioni e le società interessate per partecipare alla selezione dovranno far pervenire la loro proposta in busta chiusa al Comune. I punteggi saranno assegnati in base a una tabella che prevede 30 punti per le associazioni e le società sportive con un maggior numero di iscritti, di attività tennistiche promosse a favore dei giovani (under 14) nella stagione 2023/2024, di attività in favore di anziani (over 60) e per diversamente abili. Dieci punti per l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza oltre gli ammodernamenti richiesti, 40 punti per il numero di qualifica degli istruttori, e 20 per l’esperienza e attività pregressa nella gestione di impianti tennistici.

Alessandra Poggi