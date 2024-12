Un BabboNatale speciale. Il sostegno all’Anffas del gruppo Motori storici

Il gruppo libero ’Ms motori storici’, con in testa Luca Bennati, Luca Bonfigli e Piergiorgio Lori, ha organizzato una carovana di veicoli d’epoca al seguito di Babbo Natale alla guida della sua slitta-Fiat 600 d’altri tempi. La carovana è partita da piazza Bad Kissingen, a Marina di Massa, ed ha raggiunto la sede dell’Anffas di Pian del Castellaro, a Carrara, per salutare e rallegrare le persone residenti nella struttura. Qui avevano organizzato, insieme al direttore Giuseppe Mussi, un gradito ristoro oltre a una bella rappresentazione corale di canti natalizi. L’iniziativa è servita a promuovere una raccolta fondi in favore dell’Anffas che si occupa del sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, rappresentando un importante punto di riferimento per tutta la comunità locale. Un grazie particolare va all’assessora di Massa, Monica Bertoneri, che ha contribuito all’iniziativa.