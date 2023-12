Un anno di fatti. La provincia allo specchio

Lavoro, cultura, formazione, ma anche sport e grandi fatti di cronaca. Difficile raccontare l’anno che si sta per concludere con 12 scatti. Molte delle notizie che sono avvenute durante i mesi, per forza di cose, sono state ’accantonate’, per dare spazio a quei momenti che hanno fatto discutere e riflettere la nostra comunità. In questi 12 scatti ci sarebbero potuti essere i lavoratori della Sanac, ancora in cerca di un futuro più roseo, o il nuovo piano regolatore portuale, destinato a rivoluzionare l’economia del mare, o ancora il progetto Ugo Pisa, che regalerà ai massesi un ’polmone verde’ vicino al mare completamente ristrutturato.

Come non ricordare il nuovo accordo del Comune con le Gallerie degli Uffizi, che restituirà al castello Malaspina alla comunità, o le visite in provincia delle star di Hollywood Leonardo DiCaprio e Alberto II di Monaco, principe della città monegasca. Il nuovo parroco del Duomo di Massa, don Samuele Agnesini, lo scorso luglio o l’addio di don Raffaello Piagentini, storico prete della Cattedrale di Carrara. Un anno ricco di cultura, eventi e dialogo con i cittadini. Siamo sicuri che anche il prossimo sarà pieno di storie da raccontare.