Un angolo di Baviera alla Imm. Da stasera in alto i boccali: è tornata la Festa della birra

Da oggi fino al 7 settembre, a Carrarafiere si riaccendono i riflettori sulla Festa della birra con tante novità e sorprese. Una manifestazione che unisce tradizione, cultura e divertimento in un’atmosfera di convivialità. Come da tradizione, la Festa della birra sarà accompagnata dall’evento “Tutti in fiera”, una mostra dedicata al commercio che include oltre 40 settori merceologici fra cui abbigliamento, prodotti per la casa, cura della persona e molto altro. Questo rappresenta un’occasione unica per gli espositori di mostrare i propri prodotti, aumentare le vendite e creare connessioni durature con i clienti. La Festa della birra di Carrara affonda le sue radici negli anni ’90, quando un gruppo di appassionati decise di dare vita a un evento che celebrasse il folklore bavarese in tutte le sue forme. L’iniziativa ebbe subito grande successo, con birra bionda, scura e la weizen, würstel, crauti e brezel, strudel o le tipiche frittelle di mele. Una festa a cui però la città non partecipa “forzatamente” da cinque anni a causa dell’emergenza pandemica del Covid- 19.

La musica è un altro elemento centrale della Festa della birra, intrattenimento assicurato dal gruppo “Belle Bavaria Blaskapelle” di Ingolstadt. L’orchestra fa parte di una vasta organizzazione musicale, composta da numerosi gruppi e musicisti della città gemellata con 12 membri, diretti da Andreas Escherle e Jacob Paul. Il suo repertorio include sia la musica tradizionale delle feste della birra bavaresi che brani italiani e internazionali evergreen, includendo così più persone possibili.

Dopo l’apertura della prima botte da parte della sindaca, Serena Arrighi, un ricco programma. Mercoledì 28 agosto si terrà la presentazione della Carrarese Calcio che festeggerà la promozione in B. Il 3Il programma per questo Bier Fest è ricco e articolato, difatti dopo l’apertura della prima botte da parte della sindaca di Carrara, Serena Arrighi, la Festa avrà ufficialmente inizio. Ogni giorno si cerca di sorprendere con serate particolari come quella di mercoledì 28 agosto quando avrà luogo la presentazione della squadra della Carrarese Calcio che potrà così festeggiare ancora con i suoi tifosi la promozione in serie B, dopo ben 76 anni di assenza. settembre serata tour di Radio Nostalgia, con i DJ Andrea Secci e Luca Giorgi.

Sarà ricordato Felix (nella foto), il cantante Jjodel recentemente scomparso che con il suo inimitabile repertorio è stato amato dal pubblico che lo vuole celebrare un’ultima volta. Quest’anno mancherà anche Charlie che sul palco piccolo dirigeva il quartetto di musicisti di Ingolstadt, impossibilitato a partecipare per motivi di salute. Per ovviare a queste assenze, saranno presenti sul palco piccolo alcuni musicisti e cantanti locali, che offriranno un repertorio vario e sicuramente adatto al repertorio della Festa: per i primi quattro giorni il protagonista sarà Carlo Marchi, che si esibirà in coppia con Sonia Mazzoni e Paolo Lippi, nelle serate successive si alterneranno Franco Pelliccia, Benedetta Pettinelli, Gino Mariani e Alessia Iacopetti. Il nuovo presentatore è Manfred Senoner, o “Manny”, un veterano in Tirolo e Alto Adige e che si esibirà in un vasto repertorio di balletti con una sua partner.

Il Bier Fest non è solo un evento di svago, ma rappresenta anche un’importante occasione per la comunità locale. Grazie alla festa numerose attività commerciali della zona beneficiano di un incremento delle presenze, con ricadute positive sull’economia locale. L’evento è organizzato con grande attenzione alla sostenibilità, con un impegno concreto nella riduzione dei rifiuti e nell’utilizzo di materiali eco sostenibili. Gli organizzatori collaborano strettamente con le istituzioni locali e con le associazioni del territorio, per garantire un evento sicuro e ben organizzato per brindare insieme di nuovo dopo tanti anni.

Federica De Natale