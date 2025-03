Un altro traguardo per la cosplayer apuana Letizia Livornese

Un nuovo traguardo per la cosplayer apuana Letizia Livornese. Lety, tra musica e spettacolo, venerdì raggiungerà un altro obiettivo: arriva “I Bon Bon di Lety (Evolution)“ e la terza stagione del programma Tv. "Sono un’animatrice, showgirl e cantante, e il mio mondo è fatto di spettacolo, musica e intrattenimento. Lavoro tra televisione ed eventi dal vivo con l’obiettivo di coinvolgere e divertire il pubblico – sottolinea la cosplayer –. Venerdì uscirà il mio nuovo inedito “I Bon Bon di Lety (Evolution)“, prodotto dalla nota dj lucchese DJ-V (Veronica Niccolai) con testo dell’autrice Tv e giornalista Mariagrazia Cucchi sotto l’etichetta discografica Latlantide, cover art creata da Dalia Schintu. Questo brano accompagnerà l’uscita della terza stagione del programma televisivo “I Bon Bon di Lety“, in onda da martedì 18 marzo su Super Six e Iuniortv sul canale 833, in streaming e nelle app gratuite per smartphone e smart tv sempre di Iuniortv e Super Six".

Il programma è un viaggio nel mondo dei cartoni animati degli anni ‘70, ‘80 e ‘90: "Coinvolgo i telespettatori con giochi per indovinare i personaggi, racconto la storia di questi iconici cartoni e canto le loro sigle più amate. Dopo il successo delle prime due stagioni – conclude Letizia – la redazione ha deciso di rinnovarlo per una terza edizione. Il format è stato ideato da Dayana Rusciano, con Mariagrazia Cucchi come autrice, e io ne sono la conduttrice".