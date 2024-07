Ultimi giorni per i bandi di Con-Vivere: ristoranti e magliette arancioni

Magliette arancioni, menu, ospitalità e città aperta: ultimi giorni per entrare a far parte della XIX edizione del festival Con-Vivere, in programma a dal 5 all’8 settembre dedicato al tema ‘Cambiamento’ e curato dal filosofo Mauro Cerruti. Per offrire un’accoglienza a tutto tondo è aperto anche quest’anno il percorso di collaborazione dedicato all’ospitalità: una per la ristorazione, l’altra per l’accoglienza turistica. Le strutture ricettive del territorio possono formulare la loro proposta per il pubblico del festival così da rendere l’esperienza coinvolgente e ricca di servizi. Le strutture che aderiranno saranno segnalate sul sito www.con-vivere.it in una pagina appositamente creata. La sezione dedicata ai menu, invece, prevede le adesioni di ristoranti, bar e tavole calde del centro storico, che potranno proporre un piatto con prodotti tipici locali sia partecipare alla terza edizione della ‘caccia ai tesori’ di Carrara: i locali consegnano ai clienti indizi che una volta svelati li porteranno alla scoperta di bellezze storiche, artistiche e culturali della città. A chi scoprirà tutti gli indizi sarà consegnato un gadget distribuito all’info point in piazza Gramsci. Aperte anche le adesioni dei giovani che vogliono indossare le storiche magliette arancioni, vero e proprio simbolo della manifestazione filosofica e culturale. La loro presenza è una garanzia per tutti gli spettatori e i cittadini che possono chiedere informazioni e supporto per orientarsi fra le tante iniziative in programma. Infine, per enti e associazioni che prevedono iniziative autonome sarà possibile chiedere la segnalazione nella sezione denominata "carraraperta": dove il pubblico potrà trovare le informazioni relative a tutto quello che viene proposto in città in quei giorni. Tutti i moduli per partecipare nelle categorie ospitalità, menu o magliette arancioni sono disponibili sul sito di con-vivere o viaa mail a [email protected].