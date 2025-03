Tutto su vela e barche . Al via Seatec Compotec. Incontri, talk, convegni e il meglio del mercato

Tanti gli appuntamenti e le conferenze della nuova edizione, la 22esima, di Seatec-Compotec Marina, in programma il prossimo 13 e 14 marzo nei padiglioni di Carrarafiere. Ricco come al solito il calendario degli eventi, con dibattiti, workshop e talk su argomenti specifici, in grado di offrire competenze pratiche e spunti di riflessione sui temi più attuali del settore.

Il focus della nuova edizione sarà incentrato sull’innovazione, con argomenti che consentiranno di comprendere gli sviluppi dell’industria nautica come la manifattura additiva, il rapporto tra produzione e ambiente, l’utilizzo di nuovi materiali, le nuove frontiere del design e della sostenibilità. Si comincia giovedì 13 marzo alle 10.30 con ‘La manifattura additiva e l’industria nautica’ mettendo in luce le nuove possibilità offerte dalla stampa 3D alla costruzione nautica. I partecipanti esamineranno nuovi materiali, prodotti e processi, fornendo informazioni relative alle tecnologie, alle applicazioni e ai materiali.

Alle 12.30 il talk ‘Oceano Italia’ con interventi di tecnici, opinionisti, con progetti, designer, cantieri e sponsor. Tra gli ospiti presenti e in collegamento ci saranno: Giancarlo Pedote, fresco reduce dal giro del mondo a vela in solitario nella regata Vendée globe; Andrea Pendibene navigatore della Marina Militare con quattro partecipazioni alla Mini transat e una a The ocean race; Andrea Mura protagonista nel 2024 di una circumnavigazione del globo in solitario senza scalo; quindi i tre velisti italiani iscritti alla Mini transat 2025 Cecilia Zorzi, Giulia Farnetani e Nicolò Gamenara.

Alle 14.30 una tavola rotonda dal titolo ‘La nautica del futuro, il punto di vista dei progettisti italiani’ pensata per evidenziare le tendenze di progetti innovativi e comprendere le evoluzioni del settore. Altra tavola rotonda, ‘Marketing o mercato? Le nuove barche e il ruolo sopravvalutato del marketing’ alle 15.30, con uno scambio di opinioni sul ruolo del marketing e sul condizionamento del mercato nella definizione del prodotto. Sergio Buttiglieri racconterà la sua collaborazione come style director dei cantieri Sanlorenzo, dove ha connesso il mondo della nautica con l’interior design. Marco Rossato presenterà la sua visione per una progettazione nautica per tutti, senza barriere. Infine alle 16 ‘Dalla parte dei cantieri: produzione e attenzione all’ambiente’, con racconti e testimonianze di cantieri e produttori su nuovi prodotti, soluzioni e processi.

Venerdì 14 marzo si comincia alle 8.30 con il seminario ‘The next yachting generation’ per un aggiornamento sulle nuove normative applicabili al prodotto yacht. Alle 10 workshop con potenziali investitori del settore e alle 10.30 il dibattito ‘Nuovi materiali utilizzati per la produzione nautica’ su tecnologie e materiali innovativi. Alle 12.30 il talk ‘La filiera della vela in Italia’ con video di tecnici e opinionisti per scoprire il percorso virtuoso che dalle scuole vela dei circoli porta atleti e tecnici fino ai vertici del grande sport internazionale. Oltre alla presenza della Federazione italiana vela e testimonianze di giovani velisti, sono previsti interventi del direttore tecnico della vela azzurra Michele Marchesini e del dt giovanile Alessandra Sensini, oltre a quelli delle medaglie d’oro olimpiche Caterina Banti e Marta Maggetti.