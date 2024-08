Tutto il fascino del tango. Serata spettacolo domani a Villa Cuturi

L’edizione 2024 di ’Palcoscenici Stellati’ a Massa – rassegna di spettacolo dal vivo progettata e proposta dal Comune di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus – si distingue anche per la sua grande varietà di proposte musicali. Il concerto di Tango Spleen – in programma domani, alle 21.30, a Villa Cuturi (e non in piazza Aranci come annunciato), costituisce un’altra novità: è una serata dedicata all’universo del tango, fra tradizione e contemporaneità. L’Ensemble Tango Spleen è un’orchestra viaggiante – fondata nel 2008 in Italia dal pianista, cantante e compositore argentino Mariano Speranza – che ha all’attivo centinaia di concerti, festival e spettacoli in tutto il mondo. Attraverso un repertorio curato con precisione, che include composizioni originali di tango spleen, opere iconiche di Astor Piazzolla e classici di autori come Mariano Mores, Sebastian Piana e Osvaldo Pugliese, il concerto si estende anche al ricco patrimonio del folklore sudamericano. In scena Mariano Speranza pianoforte, canto, direzione musicale; Francesco Bruno bandoneon; Valerio Giannarelli violino. Ai musicisti si affiancano Celeste Rey e Sebastian Nieva (nella foto), ballerini di tango argentino, per una serata indimenticabile.