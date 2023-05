Tutti insieme fino in vetta Lunigianesi... ’Spaccagambe’

di Monica Leoncini

Si chiama ‘Spaccagambe’ ed è una Vertical Race con dislivello di 700 metri in 6.5 chilometri. Si è appena svolta la terza edizione del trofeo nazionale GDM: lungo il percorso della vecchia funivia, 1600 atleti di Ginnastica dinamica militare si sono dati appuntamento per salire tutti assieme sino alla vetta del Monte Maddalena, a Brescia. Non poteva mancare la delegazione di Gdm Lunigiana che con 23 atleti ha fatto sentire la propria presenza. Una sfida ancora più impegnativa per gli atleti di Villafranca e Licciana Nardi che sono arrivati tutti assieme in vetta, supportati dagli istruttori Serena Olivieri e Alessandro Ferdani. "Quest’anno sono salita in vetta con i miei atleti - ha detto Serena - che mi hanno regalato la Spaccagambe più bella di sempre. E’ stato emozionante allenarmi e supportare il mio gruppo sin dalle prime luci dell’alba, al momento della partenza verso Brescia, ma ancora più emozionante è stato vedere che i risultati degli allenamenti hanno dato ottimi risultati". La Ginnastica dinamica militare è una realtà sportiva basata sul rispetto reciproco, ma ancora di più sullo spirito di gruppo e di aiuto.

"Affrontare una vertical race - aggiunge - vuol dire lavorare di testa, portare gli atleti a pensare che a ogni passo ci si allontana dalle proprie paure per avvicinarsi al panorama stupendo che si apre in vetta. Un grazie particolare va ai miei atleti, mi hanno dimostrato che tutto è possibile e nonostante i passaggi complicati su un terreno fangoso, aiutati dalle corde, c’era sempre una mano tesa ad aiutare il compagno al proprio fianco. Il gruppo ha potuto raggiungere Brescia grazie alla sinergia che si è creata con le associazioni lunigianesi. Anteas e la Venerabile Misericordia di Bagnone hanno fornito i mezzi idonei per permettere il viaggio. Una bella dimostrazione di apertura al mondo sportivo e una bellissima condivisione di iniziative, per questo esprimo un ringraziamento di cuore a queste due realtà associative. Appuntamento alla Spaccagambe 2024, sicuri di ripartire ancora una volta con il doppio dell’entusiasmo e della carica". Nel frattempo gli allenamenti in Lunigiana continuano nelle serate di martedì e giovedì a Villafranca dalle 20 alle 21, lunedì e mercoledì al Centro sportivo di Licciana Nardi dalle 20.15 alle 21.15.