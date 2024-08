Tutti insieme al Palazzetto. La chiamata per BasketAut

Sport e inclusione. Ecco il binomio perfetto che andrà in scena sabato al palazzetto dello Sport di via degli Oliveti per la partita di basket promossa da Autismo Apuania. Alle 18 in campo scenderanno due squadre di cestisti professionisti: il Pistoia Basket 2000 che gioca in serie A e la Pielle Livorno (categoria B). "Sabato la città riceverà un messaggio molto bello rivolto a tutti – spiega Roberto Marrai, presidente di Autismo Apuania –. Si possono aprire le porte e si possono abbattere le barriere, si può dare accessibilità allo sport e alla crescità anche alle persone con autismo". Un evento a scopo benefico patrocinato dal Comune di Massa, una partita amichevole per cui è attesa grande partecipazione. L ’intero ricavato dagli ingressi - con prezzo fissato a 10 euro - sarà devoluto all’associazione Autismo Apuania per portare avanti il progetto Basket Aut, che mira a favorire l’integrazione e la socializzazione tra ragazzi affetti dalla sindrome dello spettro utistico. "Il progetto Basket Aut è iniziato circa 13 anni e da ben 10 collaboriamo con il Pistoia Basket – aggiunge il vicepresidente dell’aps Mario Alberti –. Siamo passati da 9 a 13 ragazzi che praticano questo sport, divertendosi come tutti gli altri. Vogliamo crescere ancora di più". "È un onore per la nostra società essere di nuovo qui dopo due anni – precisano Ettore Saracca e Massimo Capecchi , rispettivi presidente e vice del Pistoia Basket 2000 –. Per noi è fondamentale coniugare la parte sociale a quella sportiva e il legame con Autismo Apuania rappresenta un fiore all’occhiello. Aver visto due anni fa i ragazzi felici e integrati di fronte a un palazzetto stracolmo ci riempie di gioia". "Come Apielle Livorno – prosegue il cda Mario Goldieri – promuoviamo diverse iniziative volte al sociale e vorremo poter fare di più. Per questo chiameremo a raccolta tutti i nostri tifosi, certi della loro grande risposta". Parole entusiaste per l’iniziativa ventura arrivano anche dall’assessore alla disabilità Francesco Mangiaracina.

"Grazie ad Autismo Apuania per proporci eventi così importanti che sosteniamo più che volentieri - spiega -. Dopo aver portato questi ragazzi speciali dentro ai musei e in campo con la Massese ora li porteremo in mezzo a queste due grandi società. ". "Oggi, grazie al Centro Minibasket Montignoso, bambini e ragazzi con autismo possono allenarsi e giocare insieme ai loro coetanei, promuovendo l’inclusione e la partecipazione – conclude l’assessore allo sport Roberto Acerbo –. Vi aspettiamo numerosi al Palasport di Massa per sostenere BasketAut e godervi una serata di sport e solidarietà".

Elena Sacchelli