Tutti gli uomini dell’Erp. Il vice è Nicola Baruffi

Intanto lui incassa il voto unanime dei sindaci della provincia, ringrazia per la fiducia dimostrata ed è già a pensare ai tanti progetti futuri. Luca Panfietti, rieletto presidente delle case popolari dopo 15 anni e 5 mandati prosegue dritto per la sua strada a dimostrazione che l’equilibrio e il saper dialogare con tutti lo hanno fatto gradire sia a destra che a sinistra.

Lunedì scorso l’assemblea dei soci del Lode, la società partecipata al 100 per cento dai Comuni della nostra provincia proprietari delle case popolari, nella sede di Erp in via Roma ha deliberato all’ unanimità dei presenti, 16 su 17, l’elezione dei nuovi membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Erp di Massa Carrara. Per il consiglio di amministrazione sono stati eletti, oltre a Luca Panfietti come presidente, l’avvocato Nicola Baruffi, come vicepresidente e Jessica Sanna come membro del cda. Per Panfietti si tratta di una conferma, per Baruffi si tratta di una conferma come componente del cda ma in questo mandato assume l’incarico di vicepresidente. Un’altro smacco per il nostro Comune che con Simona Ricci perde una rapresentante sostituita da Baruffi voluto dal sindaco di Massa Francesco Persiani.

Per il collegio sindacale sono stati confermati: Athos Juri Fabbri, presidente, Roberto Del Vecchio, membro. E si registra l’ingresso di Manuela Maria Piccini come nuovo membro del Collegio sindacale. "Il nuovo cda e il collegio sindacale desiderano esprimere un sentito ringraziamento ai membri uscenti del consiglio di amministrazione – si legge in una nota dell’Erp –, Simona Ricci, e del collegio sindacale, Maria Gemma Ceccarelli per il buon operato attestato negli anni, per la collaborazione e per la fiducia dimostrata".