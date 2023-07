Tutte le forme del circo a Villa La Cartiera

La Compagnia Teatro nelle foglie mette in scena la rassegna intitolata “Teatro incartato“ che si svolgerà alla Villa La Cartiera di Pontremoli il 3, 4 e 5 agosto dalle 20.

Ogni sera spazio a uno spettacolo diverso sul circo contemporaneo. Sono previsti una serie di spettacoli di teatro-circo, musica dal vivo e pure dei dJ set che renderanno la Villa La Cartiera un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto con stand enogastronomici a cura di “Due Gatti“ con pizza, focaccine e calzoni. Senza dimenticare l’immancabile stand del “Birrificio del Moro“ di Pontremoli con birra, drink e cocktail e dj set. Il programma prevede giovedì 3 agosto alle 21.15 lo spettacolo intitolato “Le Foglie Cabaret“, con 8 artisti in scena che andranno a riportare in vita i personaggi dei cabaret dell’inizio del Novecento. In vetrina ci saranno trapezio, acrobatica in duo, comicità, verticali e contorsionismo tutto al servizio di una narrazione in stile retrò.

A seguire dj set a cura di Marta Lacofti dal Salento. Venerdì 4 agosto alle 21.15 lo spettacolo intitolato “Immaginaria“, un viaggio poetico nel mondo della letteratura, tra teatro di strada, danza e acrobatica aerea. Al termine dj set a cura di Lilou Cuny dalla Francia. Sabato 5 agosto pillola di musica dal vivo con il “Suonificio popolare Apuano“ mentre si mangia e si brinda. Alle 21.15 sarà la volta dello spettacolo dal titolo “La dolce follia“ una storia di amore e di guerra dove il circo incontra la narrazione orale, portando in scena la malinconia del teatro viaggiante di altri tempi e l’allegria della vita del circo. Alle 22.15 musica dal vivo con Suonificio Popolare Apuano per ballare sotto le stelle sul prato della Villa. Dalle 23.45 dj set con Damian Giralt dall’Uruguay. Prenotazioni: via mail a [email protected] via WhatsApp a 347-3620635. Biglietti: ingresso adulti 10 euro a serata; bambini e ragazzi fino a 18 anni 5 euro a serata; abbonamento per 3 serate: 25 euro adulti, 12 euro bambini.

