Turismo, il futuro del settore è digitale

Non c’è competizione per le strutture ricettive in Lunigiana senza un forte sviluppo del digitale. Avere accesso a nuove tecnologie informatiche è una necessità inderogabile per non perdere posizioni nel mercato turistico. Di questo si parlerà domani alle 15.30, in occasione di un evento promosso dall’Associazione Operatori Turistici Lunigiana nella Sala conferenze dell’Albergo Diffuso “Cento Borghi” a Fivizzano. All’incontro interverranno due esperti del settore: Andrea Pellini di Lunigiana Market & Web una società di consulenza che si occupa di creazione e gestione di siti internet ma anche di social media management, promozione del territorio e marketing per piccole imprese e liberi professionisti, e Thomas Cappellazzi account manager di Blastness, una piattaforma che offre tecnologie per incrementare le marginalità grazie alla disintermediazione: in parole povere cerca di rendere più semplice il rapporto tra produttore e consumatore.

L’appuntamento è gratuito e aperto ad albergatori, gestori di agriturismi, B&B, case vacanze e altre strutture ricettive, si parlerà di Booking engine, channel manager e di come non dipendere più da Booking e altri OTA. Il “booking engine“ non è altro che un sistema di prenotazione online efficiente e negli anni sta diventando sempre di più un tassello fondamentale per il successo delle strutture ricettive; il channel manager, invece, è un alleato per le vendite online che permette di centralizzare la gestione di tutte le tariffe, disponibilità e restrizioni su un’unica piattaforma. Ulteriori informazioni sull’evento si possono avere mandando una mail a [email protected].

Sebastiano Mazzoni