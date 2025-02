Turismo ai raggi x. Un convegno sul testo unico

"La Toscana per una visione del futuro - nuovo testo unico del turismo" è il titolo del convegno organizzato da Cna turismo e commercio in collaborazione con Cna Toscana in programma oggi alle 14.30 alla Imm. Al convegno interverrà l’assessore all’Economia della Regione, Leonardo Marras. Nel convegno spazio alla nuova legge regionale, ideata per stare al passo con la costante evoluzione del turismo e con le novità principali sulla governance, l’inserimento di norme per la disciplina del sistema informativo, l’adeguamento e attualizzazione delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e l’inserimento di norme specifiche sulle locazioni turistiche. Al convegno, moderato e coordinato da Gino Angelo Lattanzi, referente relazioni Istituzionali Cna, parteciperanno, oltre alle imprese la sindaca Serena Arrighi, Luca Tonini presidente Cna Toscana, Marco Misischia presidente nazionale Cna commercio e turismo, Elisabetta Norfini presidente Cna commercio e turismo Toscana, Lorenzo Marchetti presidente Cna commercio e turismo Massa Carrara, Paola Lorenzini Cna ambiti turistici di costa e della Lunigiana, e altre autorità del territorio.