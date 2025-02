Truffe e raggiri online. Le regole per evitarli

Nella sala consiliare del Comune di Mulazzo si è svolta un’importante conferenza dedicata alla crescente problematica delle truffe. L’incontro, rivolto alla cittadinanza e agli studenti delle medie, è stato tenuto dal Maggiore Lorenzo Camici Bianconi, comandante dei carabinieri di Pontremoli, che ha ribadito l’importanza di prestare la massima attenzione e di chiamare immediatamente il 112 in caso di tentata truffa, senza timore o vergogna nel denunciare eventuali raggiri. Un messaggio chiaro ad anziani e persone più vulnerabili: non aprire la porta né consegnare denaro a sconosciuti, anche se si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o rappresentanti di società che forniscono servizi di energia o altri beni. Oltre ai rischi legati alle truffe tradizionali, la conferenza ha posto l’attenzione su un altro tema cruciale: i pericoli della rete. È stato evidenziato come pubblicare informazioni personali sui social media possa esporre a gravi rischi, rendendo pubblici dati che potrebbero essere sfruttati da malintenzionati per furti d’identità, truffe o ricatti. Un focus particolare è stato dedicato alle nuove minacce legate all’uso illecito dell’intelligenza artificiale, che può essere sfruttata per creare contenuti falsi, manipolare voci e immagini, e persino per estorsioni basate su deepfake. "Questa conferenza è stata un’occasione fondamentale per sensibilizzare i cittadini e, in particolare, i più giovani, affinché possano trasferire ai loro nonni e familiari le precauzioni necessarie per evitare di cadere vittima di truffe – ha detto il sindaco Claudio Novoa – In un’epoca in cui la tecnologia offre grandi opportunità, ma anche nuovi pericoli, è essenziale sviluppare una maggiore consapevolezza".

