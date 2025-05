Sos viabilità al monte. Il Comune alza la voce: "Basta con i disservizi"

Forno, Casette, Canevara, San Carlo, Antona e Resceto, gli utenti del servizio pubblico di trasporto sono sul piede di guerra. L’ultimo episodio: una delegazione di donne si è recata dal sindaco Francesco Persiani perché la corsa per tornare a casa era saltata ed erano rimaste a piedi. L’amministrazione ha colto la lamentela, ma poi, il giorno dopo si è ripetuto il disagio. A quel punto il Comune ha deciso di prendere in mano il problema e di scrivere ad Autolinee toscane e Provincia.

"Non è più possibile andare avanti in questo modo" dichiara l’assessora del Comune di Massa, Alice Rossetti, "adesso ci servono risposte imminenti, le dobbiamo ai cittadini, non possiamo continuare ad assistere a un disservizio che coinvolge le persone. Anche la provincia ci dica cosa ha intenzione di fare con il cosiddetto ’Lotto debole’". Il lotto in questione deve essere messo a gara e riguarda i paesi a monte e la Lunigiana. Una volta assegnata la gestione del trasporto pubblico il servizio avrà maggiore ’respiro’, fondi e mezzi da utilizzare durante la giornata.

La lettera inviata a Provincia e At: "L’amministrazione comunale desidera portare alla vostra attenzione i gravi disservizi che si stanno verificando nelle corse del trasporto pubblico locale in riferimento ai collegamenti con il paese di casette. Nelle ultime settimane si sono registrate numerose soppressioni di corse effettuate senza alcuna indicazione preventiva al’utenza. Tali circostanze unitamente alla mancanza di informazione stanno provocando rilevanti problemi ai cittadini compromettendo la loro possibilità di spostamento e l’accesso ai servizi essenziali. Pur comprendendo le difficoltà operative che l’azienda affidataria del servizio può incontrare, riteniamo inaccettabile che queste problematiche ricadano sugli utenti".

"E’ pertanto indispensabile che vengano intraprese misure concrete e immediate per ristabilire la regolarità delle corse verso Casette – prosegue la lettera –. Chiediamo quindi alla Provincia e alla società Autolinee di intervenire prontamente per risolvere le problematiche evidenziate, adottando tutte le azioni necessarie per evitare la soppressione delle corse e garantire la continuità del servizio. Con l’occasione si sollecita altresì la provincia a concludere quanto prima l’iter di affidamento per la gestione del cosiddetto ’lotto debole’, la cui attuale indefinitezza è causa di carenza di mezzi e disagi diffusi sul territorio".

Alfredo Marchetti