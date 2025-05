Arriva il ’Festival del volontariato’. La Caritas chiama tutti a raccolta

In occasione del Giubileo, la Caritas Diocesana organizza il Festival del volontariato ’Donatori di Speranza’, in programma venerdì 24 maggio in piazza Aranci a Massa (dalle 10 alle 18). L’evento vuole essere un momento speciale per vivere il Giubileo, riscoprendo l’importanza della solidarietà e del servizio al prossimo, principi che la Caritas concretizza quotidianamente attraverso il sostegno agli emarginati, l’accoglienza, la promozione della pace e l’impegno per il superamento delle disuguaglianze. La Caritas diocesana e le singole Caritas parrocchiali del territorio, tramite l’azione dei Centro di ascolto, delle mense e di tanti altri servizi, rappresentano una rete viva di persone e strutture, pronte ad accogliere coloro che sono nel bisogno, con spirito di accoglienza e disponibilità.

Il festival si propone come un’opportunità unica per sensibilizzare la comunità sull’importanza del volontariato, favorire il dialogo tra le realtà associative e coinvolgere nuovi volontari. Attraverso incontri, esposizioni e testimonianze, l’evento vuole celebrare l’energia, la passione e la dedizione che ogni giorno trasformano la solidarietà in azione concreta. Durante la giornata, le associazioni partecipanti avranno a disposizione lo spazio per un gazebo dove potranno illustrare il proprio operato attraverso materiali informativi, presentazioni interattive e attività dimostrative.

"I visitatori – ha dichiarato don Maurizio Manganelli, direttore della Caritas diocesana – avranno l’opportunità di dialogare direttamente con i volontari, scoprendo le storie e i progetti che animano queste realtà e come poter dare il proprio contributo. Il festival punta in particolare a coinvolgere giovani e famiglie, creando momenti di scambio e condivisione che possano stimolare la consapevolezza sull’importanza del volontariato e dell’impegno civico".