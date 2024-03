Trova la strada sbarrata dai cinghiali. Perde il controllo e finisce nel dirupo

Momenti di paura nel centro di Barbarasco, in Comune di Tresana, dove qualche giorno fa un uomo a bordo di una Fiat Punto – per cause imprecisate, forse colto da malore – è andato a sbattere contro un’auto in sosta.

L’urto è stato violento, ha comportato il ribaltamento del mezzo con l’automobilista rimasto ferito all’interno. I passanti, attirati dal rumore fragoroso, si sono precipitati a soccorrere il malcapitato, che è stato poco dopo condotto da un’autoambulanza all’ospedale di Pontremoli. Sul posto, per i rilievi di legge, anche una pattuglia del nucleo Radiomobile della Compagnia carabinieri di Pontremoli. Serata sfortunata, quella di lunedì scorso, anche per un altro automobilista il quale a bordo della propria utilitaria sulla statale 62 della Cisa – mentre era diretto in senso di marcia verso Pontremoli – all’altezza della località ’Piastra’ che si trova esattamente fra i due bivi che dalla nazionale conducono nella frazione di Fornoli, in Comune di Villafranca Lunigiana, si è trovato improvvisamente sbarrata la strada da un piccolo branco di giovani cinghiali.

L’uomo, per non investirli con tutte le conseguenze che il caso avrebbe comportato, per un soffio non è finito nel dirupo sottostante la nazionale, riuscendo in extremis ad arrestare il mezzo sul ciglio della carreggiata.

Roberto Oligeri