Trionfo dell’istituto Barsanti agli Studenteschi di atletica

Si sono svolte al Campo scuola di Massa le competizioni sportive scolastiche di atletica leggera su pista (fase provinciale) per le scuole medie superiori, a cui hanno partecipato, in ordine di classifica finale, gli istituti Barsanti, Meucci, Leonardo da Vinci, Liceo Vescovile, Gentileschi, Minuto, Liceo sportivo Fermi. Un trionfo per il ’dream team’ del Barsanti che si è aggiudicato quattro discipline: i 1000 metri con Daniel Uwamanam, il salto in lungo con Gabriel Goga, il lancio del peso con Federico Giorgeri e la fenomenale staffetta 4x100 metri composta da Mazzanti, Pianini, Manfredi e Goga. Inoltre sono arrivati due secondi posti: nei 100 metri con Matteo Mazzanti e nel salto in alto con Riccardo Pianini. La squadra era composta anche da Diego Miron (riserva) e Andrea Manfredi, che ha saltato la manifestazione perché influenzato. Dopo la campestre provinciale, singolo e a squadre, l’Istituto Barsanti si è aggiudicato il titolo e il pass per la fase regionale che si svolgerà a Livorno. Più che onorevole anche comportamento delle allieve con il primo posto di Rachele Olobardi nel lancio del peso e il terzo posto di Sofia Tonelli nel lungo.

La manifestazione sportiva è stata perfettamente organizzata dall’Ufficio di educazione fisica nella figura del referente Vincenzo Genovese, con la collaborazione fondamentale del delegato Fidall Ernesto Lunardini Ernesto e l’insostituibile Marco Ponzanelli. Un ringraziamento va alla Federazione cronometrista per il perfetto svolgimento delle gare. Notevole anche l’affluenza di pubblico in una giornata di sport all’insegna dell’entusiasmo e del fair play.

L’Istituto Barsanti ha messo al centro della sua offerta formativa l’attività sportiva grazie a un eccellente dipartimento di Scienze motorie di cui il professor Maurizio Fatticcioni è l’anima di un gruppo affiatato che comprende i professori Veronica Verrengia, Francesca Marchini, Anna Cecchieri e Patrizia Bianchi. Elementi insostituibili che hanno portato l’istituto a essere in questi anni un punto di riferimento nella provincia.