Trieste è bella di notte Film sulla rotta dell’est

Il Cinema Garibaldi presenta venerdì alle 21 ’Trieste è bella di notte’: e un’occasione di riflessione sulla terribile rotta balcanica. Gli autori, Andrea Segre, Matteo Calore e Stefano Callizzoli in modo essenziali ma potente ci propongono uno sguardo sulle storie e sui percorsi attraverso cui si dipana l’immigrazione nord-orientale verso l’Italia.

Agli occhi di chi proviene dall’Iran e dal Medio Oriente in cerca di asilo, e attraverso la Turchia risale verso nord al di là dell’Adriatico, il punto di arrivo della Slovenia è quello che prelude all’ingresso in Italia e alla vista di Trieste, bella di notte; con le luci sul porto. Una volta arrivati, però, i profughi si scontrano con politiche di accoglienza in costante cambiamento, tra equilibri europei, riammissioni informali e illegali, e una polizia che fa il suo lavoro.

Il film sarà proiettatato inmattinata per le scuole alle 10.30 al prezzo speciale di 4 euro e alle 21 con una proiezione serale unica di 6 euro. Parteciperà agli incontri Gianfranco Schiavone dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (A.S.G.I.), presidente Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio rifugiati, onlus di Trieste. Interverranno inoltre Pino Lena e Paolo Zammori. L’evento è organizzato da Arci Massa Carrara, ARCI La Spezia, Associazione Amici di Padre Damarco Associazione Mediterraneo, Associazione culturale Archivi della Resistenza Circolo Edoardo Bassignani.