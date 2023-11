"Tres Mariposas: iniziativa a Massa in onore delle sorelle Mirabal"

Oggi alle 17 al Mug 2 Museo Ugo Guidi in via Alberica a Massa l’iniziativa ’Tres Mariposas’ a cura del poeta e cantautore Marco Alberti. Un susseguirsi di varie espressioni artistiche quali la pittura, la scultura, il teatro, la poesia, il canto, la scrittura, l’illustrazione, la fotografia e con monologhi per ribadire che nessuna civiltà è possibile senza il rispetto delle donne. L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia e del Comune di Massa, della Polizia di Stato e del Mug2. Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato: Ram Rete Antiviolenza Massa, associazioni Insieme, Eventi sul Frigido, Confimpresa Massa Carrara, Aics Musica e Spettacolo Aps, Apuania film commission, Touring Club Italiano, Leo club Massa e Carrara Agorà, Caffè Artistico Letterario Apuano, Sartinarte cose per creare.

"Il 25 novembre 1960 – commenta Alberti - è la data scelta dal movimento internazionale delle donne in onore delle sorelle Mirabal, attiviste della repubblica dominicana assassinate in quel giorno perché si opponevano al regime dittatoriale del loro paese. Il coraggio e la forza dimostrata dalle sorelle Mirabal hanno fatto di loro delle eroine internazionali e la loro storia è stata scelta simbolicamente per significare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. Il 17 dicembre 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dichiara il 25 novembre ’Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’, invitando i governi e le organizzazioni internazionali a promuovere iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica". Le sorelle Mirabal, nate nella Repubblica Dominicana, erano quattro: Patria, Maria Teresa, Minerva e Bélgica Adele. Patria, Maria Teresa e Minerva animarono un movimento contro la dittatura di Trujillo.

Per il loro modo di agire furono soprannominate ’las Mariposas’, le farfalle. Il 25 novembre 1960 Minerva e Maria Teresa decisero di far visita ai loro mariti detenuti in carcere. Patria, la sorella maggiore, le accompagnò. Le tre donne caddero in un’imboscata e portate in una piantagione di canna di zucchero, vennero massacrate, bastonate e strangolate. L’assassinio delle sorelle Mirabal provocò grandissima commozione in tutto il paese risvegliando l’indignazione popolare. La sorella sopravvissuta, Bélgica Adele detta Dedé, ha dedicato la sua vita alla cura dei sei nipoti orfani. Per sopportare il dolore, il senso di colpa per essere sopravvissuta alle amatissime sorelle, diventa custode della loro memoria; nel 1999 pubblica il libro Vive nel loro giardino. "Sopravvissi per raccontare la loro vita", dice Dedè.

La scrittrice dominicana Julia Alvarez dedica loro un romanzo Il tempo delle farfalle, da cui è stato tratto il film di Mariano Barroso In The time of Butterflies, con Salma Hayek. Saranno presenti: Anna Baldini, Daniela Bertani, Alessandra Berti, Benedetta Cardone, Marcella Cardone, Leandro Brilla, Gino Buratti, Fabio Cristiani, Angela Maria Fruzzetti, Maurizio Fruzzetti, Donatella Gabrielli, Jacopo Gerevini, Antonella Ianuale, Clara Mallegni, Luciano Manfredi, Giovanna Menchetti, Fabio Pilade Paolo Milani, Massimo Montaldi, Elisabetta Moretti, Ndiaye, Achille Pardini, Giorgio Parolini, Giulio Peranzoni, Oronzo Luciano Vittorio Ricci, Barbara Romani e Sara Chiara Strenta. Condurranno l’incontro Daniela Marzano e Stefano Bessi Carloni.