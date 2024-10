Trekking e gastronomia. La Fungalonga della Pubblica assistenza

Torna la ‘Fungalonga’ della Pubblica assistenza, la giornata di trekking ed enogastronomia più attesa della stagione autunnale in programma per domenica 13 ottobre. La camminata a scopo benefico si svolgerà in concomitanza di un altro evento molto atteso, la sagra del fungo, che si svolgerà a Sorgnano a partire dal 10 ottobre fino a domenicaì. Entrambe le iniziative sono state organizzate per raccogliere fondi per l’associazione, che ha bisogno di risorse per finanziare i mezzi di soccorso, l’impiego e la formazione dei volontari. La ‘Fungalonga’ giunta alla sua ottava edizione, sarà come sempre un’occasione per riscoprire gli scorci del territorio e gustare i piatti tipici della tradizione apuana.

Il tragitto da 12 chilometri su 500 metri di dislivello, si snoderà dal centro città attraverso Fossola, Santa Lucia e Fontia fino a Sorgnano, ultima tappa del percorso. La partenza è prevista per le 14,30 da San Martino. Il percorso prevede un punto ristoro lungo la strada e all’arrivo, previsto per le 19, la cena alla sagra del fungo all’interno della Casa del Popolo di Sorgnano, tutto incluso nella quota di adesione. In menù ci saranno taglierini nei fagioli, tagliatelle ai funghi, polenta con funghi trifolati, compresi dolce, acqua e vino. L’iscrizione ha un costo di 20 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini fino a 12 anni. Il ricavato verrà interamente devoluto alla Pubblica assistenza di Carrara. Per iscriversi c’è tempo fino a venerdì 11 ottobre. "La Fungalonga è un evento di comunità, una camminata salutare che organizziamo anche per promuovere la socialità e lo spirito di aggregazione – spiega il presidente della Pubblica assistenza Fabrizio Giromella –. Quest’anno abbiamo deciso di farla coincidere con la chiusura della sagra del fungo, un nostro classico, un appuntamento irrinunciabile che vogliamo continuare a coltivare. Per noi si tratta di iniziative di autofinanziamento, manifestazioni che ci permettono di ottenere contributi preziosi per le nostre attività di volontariato". La sagra del fungo partirà giovedì 10 ottobre per una quattro giorni a base di specialità e antichi sapori. Sabato e domenica la sagra resterà aperta anche a pranzo, a partire dalle 12. Per la cena è previsto un doppio turno, dalle 18,30 alle 20,45 e dalle 21 alle 24. Per iscriversi alla Fungalonga è possibile rivolgersi alla Pubblica assistenza in via Roma 23 o alla sede di via Nazario Sauro 68, alla palestra Freedom di Avenza in via Argine Sinistro, all’Avis in largo XXV Aprile, alla Falp fabbrica lampadari di via Carriona 61, alla libreria Bajni di via Verdi 2, al bar Sonia in viale XX Settembre 177. Oppure chiamare il 335 52.99.809. In caso di pioggia, la passeggiata sarà rinviata a domenica 20 ottobre.