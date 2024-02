Trecento60 è realtà. La presentazione venerdì in Comune

È nata l’associazione ‘Trecento60’, una realtà affiliata all’Arcigay che si propone di radunare la popolazione Lgbtqia + di Massa Carrara. La neonata associazione si presenterà al pubblico e alle istituzioni durante la giornata di venerdì primo marzo. L’appuntamento è alle 17 nella sala di Rappresentanza del Comune di Carrara. Il gruppo è stato fondato da sette ragazzi che sono: Francesco Borgna, Silvia Barsotti Grandi, Dedorah Diamanti, Ambra Pastelletto, Luca Locati, Elisa Monti, e Elia Donzella.

A dare vita all’associazione è stato Francesco Borgna che dopo aver studiato molti anni a Bologna ha deciso di "portare Carrara nell’età contemporanea", commenta. ‘Trecento60 si propone di ascoltare e ‘proteggere’ la comunità Lgbtqia +, ma anche di organizzare momenti conviviali come ‘l’aperi-tiamo’, l’aperitivo mensile per parlare delle varie iniziative. Di sabato scorso invece la grande festa per il tesseramento che si è svolta al Gramsci Bistrot.