Tre istituti comprensivi fanno rete. Per creare una ’comunità educante’

L’istruzione passa anche attraverso la tavola. Al ristorante didattico dell’istituto alberghiero Pacinotti Belmesseri di Bagnone, si è svolta una cena che ha visto la partecipazione del personale degli istituti comprensivi Gandhi di Albiano Magra e Baracchini di Villafranca. Un’occasione unica di incontro e condivisione, che ha unito le forze di tre istituti scolastici. Tra gli ingredienti principali il valore dell’educazione e della collaborazione.

La presenza delle dirigenti Amedea Cinquanta del Gandhi e Baracchini e Lucia Baracchini del Pacinotti, ha sottolineato l’importanza dell’evento e del legame tra le scuole del territorio. La serata non è stata soltanto un momento di convivialità, ma anche un tempo e un luogo per riflettere sulla missione e sul ruolo fondamentale che le istituzioni scolastiche rivestono nel tessuto sociale della Lunigiana. Le presidi hanno infatti sottolineato la necessità di cooperare in sinergia attiva, coinvolgendo gli enti locali, lavorando insieme per promuovere le ricchezze naturalistiche, storiche, culturali e gastronomiche della nostra terra. L’operato congiunto delle scuole mira a creare il continuum di un progetto pedagogico che abbraccia tutte le fasi dell’istruzione, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado.

L’obiettivo condiviso dai tre istituti è quello di costruire insieme una ’comunità educante’, ambiente in cui gli studenti possano essere accolti, orientati e accompagnati alla scoperta delle loro personali peculiarità e talenti, da investire sul territorio. Un’occasione per rafforzare il legame con la comunità: quando le istituzioni e il territorio collaborano, condividendo una visione comune e la volontà di perseguire il bene delle nuove generazioni, può emergere un potenziale straordinario, fondato sull’impegno di garantire un’educazione di qualità.

M.L.